La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe llega a su final este sábado 8 de agosto.

Luego de 16 días donde más de 6,000 atletas provenientes de 37 países y territorios de la región se disputaron 40 disciplinas deportivas en 46 sedes oficiales distribuidas en distintas localidades del país, esta celebración deportiva cerrará con por todo lo alto.

En medio de todo el evento, los voluntarios han sido unos protagonistas que, aunque no han ocupado la atención y las cámaras, han sido una pieza clave para el correcto desenvolvimiento y desarrollo de casa una de las actividades deportivas.

Diario Libre realizó un recorrido en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para conocer la experiencia de algunas de estas personas, muchos de ellos jóvenes y otros no tanto, que ofrecieron voluntariamente su tiempo para servir en la competencia regional.

Los dominicanos como gente de compromiso y servicio

Según expresó Franklin Ortega, quien es coordinador del programa de voluntariado de los Juegos, servir le ha demostrado en la práctica que, cuando los dominicanos se comprometen a hacer algo, ponen todo el corazón y lo hacen bien y con alegría.

"Me llevo de estos Juegos que los dominicanos somos gente buena, somos gente servicial, somos gente entregada, que cuando nos comprometemos lo hacemos de corazón", afirmó Ortega.

Aseguró que ha visto cómo la gente se ha entregado a la causa, dando la mejor versión de sí mismos, y que la colaboración ha sido con la voluntad de que todo salga bien.

Indicó que no solo han participado dominicanos, sino también extranjeros de más de 33 países, quienes se han entregado de lleno a las labores de voluntariado, como muestra del espíritu de camaradería que ha caracterizado estos Juegos.

"Doscientos seis voluntarios extranjeros, representando a treinta y tres países, han venido a República Dominicana y han donado su tiempo, sus recursos, poniendo ellos su pasaje, poniendo ellos su hospedaje aquí en República Dominicana, para vivir esta experiencia", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/0782026-moba-league-of-legends-dare-collado13-d372244a.jpg Parte de los voluntarios que sirvieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En el centro, Franklin Ortega, coordinador del programa de voluntariado. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Explicó que Venezuela ha sido el país con la mayor cantidad de voluntarios, con 55, seguido por Colombia, que trajo 39 voluntarios.

"También tenemos de Perú, voluntarios de Argentina, Brasil, hasta de Canadá. De Europa, tenemos algunos y hasta de África también. Tenemos africanos que están aquí viviendo esta experiencia", afirmó.

Una experiencia única

Para Lidia Russo, trabajar en los Juegos Centroamericanos como voluntaria ha sido una experiencia única. Asegura que es su primera vez y que si podría hacerlo de nuevo, lo haría sin pensarlo.

"Primero, porque es la primera vez que soy voluntaria. Yo, en otros Juegos Centroamericanos, yo he participado como atleta, representando a la República Dominicana en voleibol. Entonces, por eso te digo, para mí ha sido una experiencia maravillosa", afirma.

Asegura que sentirse útil al servir en los Juegos y al país ha sido lo más bonito para ella.

"El ver a las personas que llegan aquí al museo, porque yo estoy como voluntaria aquí en el Museo Centenario de los Juegos, y ver a las personas mirando las fotos, los artículos que hemos expuesto aquí y querer tirarse una foto con nosotros, pues, para mí eso ha sido muy gratificante y me ha marcado, he sentido el pecho muy henchido y con mucho honor", dice para finalizar.