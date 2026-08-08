Una caravana recorrerá la capital para festejar las 150 medallas de los atletas dominicanos

El ministro Kelvin Cruz invita a la población a unirse a la caravana por las medallas dominicanas obtenidas en los Juegos Centroamericanos. ( MINISTERIO DE DEPORTES )

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció la realización de una caravana por distintos sectores de la capital para celebrar las 150 medallas obtenidas por los atletas dominicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A través de sus redes sociales, Cruz destacó el desempeño de la delegación nacional y afirmó que los resultados alcanzados superaron las expectativas.

"Nuestros atletas dominicanos han roto todas las expectativas ganando 150 medallas, rompiendo récord", expresó el funcionario.

La actividad está pautada para este domingo a partir de las 2:00 de la tarde y contará con la participación de los medallistas dominicanos.

Cruz invitó a la población a sumarse al recorrido y celebrar junto a los deportistas los resultados obtenidos durante la competición.

"Quiero invitarte a que mañana nos acompañes a partir de las 2:00 de la tarde a recorrer los principales sectores de la capital en una gran caravana con nuestros medallistas, para que juntos celebremos la victoria dominicana en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe", indicó.

De acuerdo con el ministro, las puertas del Centro Olímpico estarán abiertas desde las 2:00 de la tarde para que las personas puedan ingresar con sus vehículos y posteriormente incorporarse a la caravana.

"Todas las puertas del Centro Olímpico estarán abiertas para que entres con tu vehículo, para que nos reunamos y para que juntos salgamos a celebrar 150 medallas con nuestros atletas que son orgullo dominicano", manifestó.

Concierto para cerrar la celebración

La jornada concluirá en horas de la noche en el Parque Eugenio María de Hostos, donde será realizado un concierto con la participación de varios artistas.

Según informó Cruz, en el espectáculo estarán Toño Rosario, Fernando Villalona, Yiyo Sarante, Bulin 47 y Sergio Vargas.

La actividad forma parte de la celebración por las 150 preseas alcanzadas por la delegación dominicana durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe.