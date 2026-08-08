Así aumenta la cuenta del Estado con los medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Medallas de oro y bronce que se entregan a los atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( EFE/ ORLANDO BARRÍA )

Con las 145 medallas conquistadas por la delegación dominicana al inicio de la jornada del sábado 8 agosto en la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el Estado ha comprometido al menos 132.9 millones de pesos en incentivos para atletas, entrenadores y federaciones deportivas.

El monto se calcula con base en los premios anunciados por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que contempla compensaciones económicas para los medallistas, sus entrenadores y las federaciones.

En los deportes individuales, los atletas recibirán 300 mil por una medalla de oro, mientras que por una presea de plata obtendrán 150 mil y por una de bronce 100 mil pesos.

A su vez, los entrenadores serán premiados con 200 mil, 100 mil y 75 mil pesos, respectivamente, mientras que las federaciones deportivas recibirán 700 mil por cada oro, 600 mil por plata y 400 mil por cada bronce.

Hasta el cierre de la jornada de competencias del viernes 7 de agosto, República Dominicana suma 45 medallas de oro, 36 de plata y 64 de bronce.

Estos resultados representan, hasta el momento, el siguiente compromiso económico para el Estado:

El monto presentado es una estimación basada en las medallas obtenidas y en los incentivos anunciados por Miderec. La cifra podría variar debido a que aún no se ha precisado oficialmente la cantidad de entrenadores beneficiados ni el criterio que se aplicará a algunas modalidades por equipos dentro de disciplinas individuales, como el judo y el taekwondo por equipos mixtos.

En esos casos, todavía debe definirse si sus integrantes serán compensados bajo el esquema individual o el establecido para deportes colectivos.

No recibirán un doble pago

La disposición establece que los deportistas que obtengan más de una medalla solo recibirán el incentivo correspondiente a la presea de mayor valor. Hasta el momento, entre los casos registrados se encuentra Francesca Pigozzi, quien conquistó tres medallas de bronce y una de plata en esquí acuático. También Ignacio Vásquez, quien obtuvo tres preseas de plata en remo, y Yonatan Linarez, quien ganó dos medallas de bronce en bádminton, en las modalidades de dobles masculino y dobles mixto.

El mismo criterio aplica para los entrenadores vinculados a atletas que conquisten más de una medalla

En el caso de los deportes por equipos, el programa de incentivos establece premios de 3.2 millones por el oro, 2.8 millones por la plata y 1.6 millones por el bronce.

Hasta el momento, la delegación dominicana ha obtenido 10 medallas en disciplinas colectivas. La selección masculina de rugby 7, la selección femenina de sóftbol, el equipo femenino de baloncesto y la selección masculina de balonmano conquistaron medallas de bronce.

Por su parte, los equipos masculino de baloncesto y femenino de balonmano se alzaron con las preseas de plata.

Asimismo, las selecciones masculina y femenina de baloncesto 3x3 conquistaron la medalla de oro, al igual que el equipo masculino de tenis, campeón de la Copa de Naciones, y la selección femenina de voleibol sala.