Crismery Santana vuelve a subir al podio con dos medallas para Dominicana

Crismery Santana volvió a demostrar su capacidad competitiva al conquistar dos medallas para la República Dominicana en la categoría de más de 86 kilogramos de la halterofilia de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Resultados de Crismery Santana

La pesista dominicana aseguró la medalla de plata en la modalidad de arranque al levantar 118 kilogramos en su segundo intento, una marca que le permitió mantenerse entre las principales competidoras de la prueba.

Santana no se conformó con esa presea y también subió al podio en el envión. En su tercer y último intento logró levantar 147 kilogramos para quedarse con la medalla de bronce y completar una jornada de dos metales.

Impacto en la delegación dominicana

La actuación de la dominicana tuvo un significado especial al producirse ante el público local, que acompañó a la delegación quisqueyana en la última jornada de la competencia multidisciplinaria.

Con sus dos medallas, Santana amplió la cosecha dominicana en la halterofilia y volvió a colocar su nombre entre las protagonistas de la delegación anfitriona.

La pesista, una de las figuras más experimentadas del levantamiento de pesas dominicano, enfrentó la competencia con la presión adicional de representar al país en unos Juegos celebrados en Santo Domingo.

Sus levantamientos de 118 kilogramos en el arranque y 147 en el envión le permitieron cerrar su participación con dos preseas y contribuir al objetivo de la República Dominicana de mantenerse entre las delegaciones más destacadas del certamen.

Santana sumó así una nueva actuación de relevancia en su trayectoria internacional y confirmó su condición de una de las principales referentes de la halterofilia dominicana.