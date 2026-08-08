Monegro deja el protocolo a un lado y agradece a quienes hicieron posibles los Juegos Santo Domingo

José P. Monegro tenía un discurso escrito y preparado para leerlo durante la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Incluso, el texto estaba colocado en el teleprompter.

Pero al llegar el momento, decidió apartarse del protocolo.

Discurso emotivo

"Les juro que escribí un discurso y lo traía en el prompter. Está en el prompter. Escribí un discurso. Pero ¿cómo discursear en este ambiente?", expresó Monegro ante los presentes en la ceremonia de cierre.

El presidente del Comité Organizador prefirió hablar desde la emoción y agradecer a quienes, durante más de tres años, hicieron posible que República Dominicana recibiera a unos Juegos que reunieron a alrededor de 6,200 atletas de Centroamérica y el Caribe.

"¿Cómo discursear con la alegría de ustedes? ¿Cómo discursear sintiendo el apoyo de ustedes?", se preguntó Monegro, quien destacó de manera especial a los voluntarios, a los que calificó como "grandes" y fundamentales para el desarrollo del evento.

Monegro sostuvo que la celebración no podía reducirse a los 16 días de competencias.

"Hoy quiero iniciar 16 días de satisfacciones. Pero no fueron los 16 días. No fueron los 16 días, sino el camino transcurrido para llegar allá", afirmó.

El dirigente también resaltó la unidad que se produjo alrededor de los Juegos y consideró que la organización demostró que los dominicanos son capaces de alcanzar grandes objetivos cuando trabajan en una misma dirección.

En ese sentido, mencionó el respaldo del presidente Luis Abinader, de quien dijo que desde el inicio se convirtió "en un activista más de estos Juegos", además de destacar la integración del Comité Organizador, al que definió como una familia.

"Un aplauso a este comité organizador", pidió Monegro, provocando el reconocimiento de los presentes.

Impacto internacional

Uno de los momentos que más destacó fue el impacto internacional alcanzado por los Juegos. Según señaló, unos 835 millones de personas fueron alcanzadas a través de los medios digitales durante la celebración del evento.

También hizo énfasis en el carácter regional de la cita y en el acercamiento que, a su juicio, produjo entre República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

Unidad regional

"Centroamérica y el Caribe es una región de hermanos", manifestó, para luego recordar que, aunque en la región se hablan español, inglés y francés, existe un lenguaje común: "el amor".

Monegro reconoció además que República Dominicana durante años vivió "de espalda" a parte del Caribe y admitió el arrepentimiento de no haber descubierto antes "lo mucho que nos parecemos y lo mucho que nos queremos".

A Centroamérica también le agradeció haber hecho al país parte de su historia y destacó los vínculos que unen a la región desde la época colonial.

El presidente del Comité Organizador cerró sus palabras recordando el largo camino recorrido desde que Santo Domingo asumió el compromiso de organizar los Juegos y agradeció especialmente a Luis Mejía Oviedo, a quien reconoció por su acompañamiento durante todo el proceso.

"Lo que empezamos juntos hace tres años y pico lo concluimos el 24 y ahora el día 8 nos lo gozamos todo", expresó.

Y antes de concluir, dejó una última muestra de agradecimiento: "No pudimos haber llegado al final sin ti. Gracias, Luis Mejía".

Con esas palabras, Monegro cerró un discurso que terminó siendo muy distinto al que había preparado.

El teleprompter quedó en segundo plano y, en su lugar, habló el presidente de un Comité Organizador que celebró no solo el cierre de una competencia deportiva, sino el esfuerzo de un país y de una región que, durante 16 días, se encontraron en Santo Domingo.