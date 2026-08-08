Elías Valerio y Yan Carlos González guían a la República Dominicana al oro en el softbol masculino

El conjunto dominicano de softbol consiguió el bicampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Elías Valerio se vistió de héroe y la República Dominicana volvió a subir a lo más alto del podio del softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al conquistar este sábado la medalla de oro tras vencer 5-1 a Venezuela en el partido decisivo celebrado en el play número 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Actuación destacada

Valerio conectó dos cuadrangulares, uno solitario y otro productor de dos vueltas, para encabezar la ofensiva dominicana en una jornada en la que el conjunto local volvió a demostrar su condición de campeón regional.

El bateador dominicano terminó el encuentro con tres carreras anotadas y cuatro remolcadas, convirtiéndose en la principal figura ofensiva de un equipo que supo aprovechar sus oportunidades ante el pitcheo venezolano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-25340-pm-dfce65fe.jpeg Elías Valerio conectó el cuadrangular que dio la victoria a República Dominicana. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Juan Presinal también tuvo una destacada actuación al conectar dos imparables y anotar dos carreras, respaldando la producción ofensiva del conjunto quisqueyano.

Desde el círculo de lanzamientos, Yancarlos González completó la obra con una dominante actuación. El derecho trabajó las siete entradas del partido, permitió apenas tres imparables y una carrera limpia, concedió cuatro bases por bolas y ponchó a 10 bateadores para acreditarse la victoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-34239-pm-ef8e570c.jpeg El euipo dominicano de sofbol en la ceremonia de premiación tras ganar el la madalla de oro en los juegos Centroamericanos y del Caribe. (DARE COLLADO)

Detalles del partido

González mantuvo bajo control a la ofensiva venezolana durante todo el encuentro y permitió que la ventaja construida por sus compañeros se mantuviera hasta el último out.

La derrota correspondió al abridor venezolano Luis Colombo, quien laboró 4.1 entradas y permitió seis hits y cinco carreras limpias. Además, otorgó cuatro transferencias y ponchó a ocho bateadores.

Contexto y relevancia

Por Venezuela, Ángel Adames conectó un imparable y anotó la única carrera de su equipo, mientras que Erwin Díaz y Alvi Paredes también aportaron un hit cada uno.

La victoria tiene un significado especial para el softbol dominicano, ya que permite a la selección revalidar la corona conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/whatsapp-image-2026-08-08-at-25341-pm-f2186e09.jpeg Apoyo de la afición dominicana en el partido final de la competencia del softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

En aquella ocasión, República Dominicana derrotó 8-3 a México en el partido por la medalla de oro disputado en el estadio Pablo Arnoldo Guzmán de la capital salvadoreña.

Ahora, en casa y ante su público, el conjunto dominicano repite como campeón y lo hace dejando en el camino a Venezuela, actual campeón mundial y segundo país en el ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

El oro confirma el crecimiento y la fortaleza del softbol dominicano en el escenario regional y representa otra celebración para la delegación anfitriona en la jornada final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.