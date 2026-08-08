El softbol dominicano hace historia al coronarse bicampeón de los Juegos Centroamericanos

El conjunto quisqueyano con la medalla de oro conquistada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

República Dominicana hizo historia este sábado al conquistar por segunda ocasión consecutiva la medalla de oro en el softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras derrotar 5 carreras por 1 a Venezuela en la final disputada en el play número 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El conjunto dominicano, que había conquistado el título en San Salvador 2023, volvió a subir a lo más alto del podio y se convirtió en bicampeón de la disciplina, esta vez ante su público y en condición de anfitrión de Santo Domingo 2026.

La victoria tuvo como principal protagonista ofensivo a Elías Valerio, quien se vistió de héroe al conectar dos cuadrangulares, uno solitario y otro productor de dos carreras, para encabezar el ataque dominicano.

Valerio terminó el encuentro con tres carreras anotadas y cuatro remolcadas, convirtiéndose en la principal figura ofensiva de una selección que aprovechó sus oportunidades para imponerse al conjunto venezolano.

Juan Presinal también contribuyó a la ofensiva quisqueyana con dos imparables y dos carreras anotadas.

González dominó desde el círculo

Desde el círculo de lanzamientos, Yancarlos González completó la actuación dominicana con una sólida labor durante las siete entradas.

El derecho permitió apenas tres imparables y una carrera limpia, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a 10 bateadores para acreditarse la victoria.

González mantuvo controlada a la ofensiva venezolana durante prácticamente todo el encuentro y permitió que la ventaja construida por sus compañeros se mantuviera hasta el último out.

Por Venezuela, Ángel Adames conectó un imparable y anotó la única carrera de su equipo, mientras que Erwin Díaz y Alvi Paredes también aportaron un hit cada uno.

La derrota correspondió al abridor venezolano Luis Colombo, quien trabajó 4.1 entradas y permitió seis hits y cinco carreras limpias. Además, otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a ocho bateadores.

Repiten la hazaña de San Salvador

El oro conquistado en Santo Domingo tiene un significado especial para el softbol dominicano, ya que representa la segunda corona consecutiva de la selección en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En San Salvador 2023, República Dominicana venció 8-3 a México en el partido por la medalla de oro, resultado que marcó el primer campeonato de la selección en esa edición de los Juegos.

Tres años después, el conjunto quisqueyano volvió a disputar la final y respondió ante su afición con una victoria sobre Venezuela, actual campeón mundial y segundo país en el ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

Ricardo de la Cruz Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.