Atletas medallistas elevan la bandera dominicana y exhortan a los jóvenes a incursionar en el deporte

Con las medallas colgando del cuello y el corazón lleno de emoción, atletas dominicanos que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 agradecieron la celebración del evento y exhortaron a los jóvenes a incursionar en el deporte y luchar por sus sueños.

Los trillizos Pigozzi no solo comparten el vínculo de hermandad, sino también la pasión por el deporte, que en esta ocasión los llevó a vivir juntos la emoción de subir al podio.

Los tres participaron en la modalidad de esquí náutico y conquistaron medallas de oro, plata y bronce. Robert Pigozzi ganó en eslalon, Andrea Pigozzi se impuso en salto y Paolo Pigozzi conquistó el overall.

Robert contó a Diario Libre que, además de la conquista de las medallas, disfrutó la organización de los Juegos y la oportunidad de compartir con sus compañeros.

Para Andrea, la inauguración de los Juegos fue un momento muy emotivo, pero, sobre todo, destacó el orgullo de haber obtenido medallas junto a sus hermanos y de haber puesto en alto el esquí náutico.

Los atletas exhortaron a los jóvenes que desean incursionar en el deporte a apostar por sí mismos, no dejarse llevar por los comentarios negativos y perseverar hasta alcanzar sus sueños.

De su lado, la medallista de oro en karate, Thalía Terrero, manifestó sentirse muy orgullosa de representar al país y elevar la bandera de la República Dominicana.

"Yo les digo a los jóvenes que no se rindan y que luchen por sus sueños si quieren incursionar en el deporte", expresó.

En ese mismo orden, Samuel Pérez Hults, ganador de la medalla de bronce, afirmó que los jóvenes no deben rendirse y que, con esfuerzo, todo es posible.

"Que no se rindan los jóvenes. Lo mejor que me ha pasado fue obtener una medalla en República Dominicana y para República Dominicana. Yo había competido a nivel internacional, y hacerlo aquí en RD es un gran sentimiento", dijo.

Asimismo, Deury Corniel Javier, quien obtuvo la medalla de oro en la modalidad de kitesurf, calificó la conquista como el resultado de mucho esfuerzo y dedicación.

"Yo gané oro, me esforcé mucho y prometí que la medalla se quedaba en casa. Para todo el pueblo dominicano", manifestó.

Deury exhortó a los jóvenes a no tener miedo e incursionar en el deporte. Contó que proviene de una familia humilde, pero que nunca se rindió en su propósito de alcanzar sus metas.

"El deporte le puede cambiar la vida a quien sea. Si una persona quiere hacer algún deporte y participar, que se esfuerce y lo haga sin miedo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-73052-pm-1ae156c8.jpeg Atletas en medio de la celebración. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-09-at-73054-pm-b62fe8fb.jpeg Thalia Terrero, oro en karate/Kumite -55Kg femenino. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Celebración oficial

Con 150 preseas conquistadas, República Dominicana cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejando una huella de esfuerzo, disciplina y perseverancia, mientras los atletas protagonistas impulsan a los jóvenes a seguir sus sueños y apostar por el deporte.

Para celebrar el logro de los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, las autoridades de deporte organizaron una caravana por sectores del Gran Santo Domingo.

El festejo culminó con un concierto artístico en el Parque Eugenio María de Hostos.