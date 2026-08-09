Dominicanos unidos por el deporte: concierto cierra celebración por triunfo en Juegos Centroamericanos

Sergio Vargas, en medio de la celebración. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El parque Eugenio María de Hostos, ubicado en la avenida George Washington, en el Distrito Nacional, se convirtió la noche de este domingo en escenario de canto, unión y celebración de los dominicanos, quienes se congregaron en el lugar para festejar los logros alcanzados por el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Cientos de personas se dieron cita en el lugar para compartir con los atletas que representaron a República Dominicana durante la justa deportiva.

Música, salsa, trompetas y mensajes de motivación de los deportistas marcaron el inicio del concierto, que contó con la participación de varios artistas.

Entre los cantantes invitados estuvieron Fernando Villalona, Yiyo Sarante, Sergio Vargas, Toño Rosario y Bulin 47.

Durante el evento, la atleta Liranyi Alonso, quien conquistó cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros, además de los relevos, manifestó sentirse muy feliz y agradecida por los resultados obtenidos en su tierra.

"Me siento muy feliz y contenta, agradecida del Señor que me hizo bendecida en estos cuatro oro aquí en mi tierra. Muchas gracias", expresó.

Asimismo, exhortó a los jóvenes a no rendirse y continuar adelante, pese a las adversidades que puedan encontrar en el camino.

"Que luchen siempre y que crean en Dios ante todo", sostuvo Liranyi.

De su lado, el campeón olímpico Félix Sánchez afirmó que representa un honor recordar los momentos que ha vivido a lo largo de su trayectoria deportiva.

"Me recuerdo en el año 1999, cuando tenía el sueño de subir a un podio. Yo no sabía que en 2003 íbamos a ser sedes de los Juegos, pero me preparé y cumplí con mi pueblo. Cuando vi el estadio, todos los dominicanos me sorprendieron con el apoyo. Hoy me siento orgulloso de todos estos atletas; yo sé lo que cada uno de ellos sintió", indicó.

Impacto económico

La celebración también dinamizó las actividades comerciales, con vendedores de distintos sectores que se trasladaron hasta el parque para vender bebidas, alimentos y otros artículos a los asistentes.

El joven Ismael Rondón contó que viajó desde Cristo Rey y que, además de su pasión por el deporte, aprovechó la ocasión para vender botellas de agua y bebidas hidratantes.

Explicó que siguió los Juegos desde su casa y que acudió de manera presencial a la carrera de Marileidy Paulino, a quien considera su atleta favorita.

Wilson Pérez, otro de los vendedores presentes, destacó su afición por el karate. Aunque no asistió de manera presencial a las competencias de esta disciplina, aseguró que las siguió por televisión.

Indicó que acudió al parque para disfrutar de la presentación de los artistas, compartir con los atletas y aprovechar la afluencia de personas para vender capas para la lluvia, a propósito del aguacero registrado horas antes del concierto.

De su lado, Junior Martínez, también comerciante, manifestó su afición por el deporte, especialmente por la natación.

Con una pequeña neverita, se dedicó a vender botellas de agua durante la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-09-at-82437-pm-b2fa5e28.jpeg Parte de los fanáticos que se dieron cita a la celebración. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-09-at-82337-pm-8fea6391.jpeg Liranyi Alonso y María Dimitrova. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/10/whatsapp-image-2026-08-09-at-82439-pm-1eb2427b.jpeg Marileidy Paulino y Kelvin Cruz, ministro de Deportes. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Logros deportivos

Este domingo, República Dominicana cerró con orgullo semanas de dedicación, esfuerzo, alegría y grandes resultados deportivos.

El país alcanzó un total de 150 medallas y ocupó el quinto lugar en el medallero general de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación dominicana concluyó su participación con 46 preseas de oro, 37 de plata y 67 de bronce.

Pese a la lluvia, cientos de dominicanos se sumaron a una caravana que recorrió distintos sectores del Distrito Nacional para celebrar las medallas conquistadas por los atletas y rendir homenaje a quienes elevaron la bandera nacional en la competencia.

La jornada contó con la participación del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, así como de atletas medallistas que compartieron con la población la alegría por los resultados obtenidos.