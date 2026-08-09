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Entre banderas y música, RD celebra con caravana sus 150 medallas en los Juegos Centroamericanos

El país marcó un hito en las preseas y ocupó el quinto lugar en el medallero

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    Entre banderas y música, RD celebra con caravana sus 150 medallas en los Juegos Centroamericanos
    República Dominicana cerró su participación con 150 preseas y ocupó el quinto lugar en el medallero general. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

    El ritmo de la música, las banderas y las trompetas marcó el inicio este domingo de la caravana organizada para celebrar los logros de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    La actividad partió del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte pasadas las 5:00 de la tarde, con la participación de atletas, voluntarios y autoridades deportivas, quienes recorrieron distintos sectores del Gran Santo Domingo a bordo de vehículos identificados con el eslogan «Somos Campeones Arriba RD».

    República Dominicana cerró su participación con 150 preseas y ocupó el quinto lugar en el medallero general.

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    Los comunitarios de Villa Juana, Villa Agrícolas, Ensanche Luperón, Villa Francisca, avenida Duarte y otros sectores recibieron la caravana con emoción, entre banderas, música y trompetas, mientras salían de sus viviendas y negocios para saludar a los atletas y celebrar sus logros.

    En las aceras, niños, jóvenes y adultos mayores vitorearon a los integrantes de la delegación y destacaron su desempeño durante la competición.

    Pese a la lluvia, los comunitarios permanecieron en las calles para festejar los resultados obtenidos por la delegación dominicana en esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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    Infografía
    La lluvia no impidió que los comunitarios celebren. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)
    • Para conmemorar este hito, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, exhortó a los dominicanos a sumarse a la celebración, que concluirá con un concierto en la explanada del Parque Eugenio María de Hostos, en el Malecón.

    Logros 

    República Dominicana cerró su participación con 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce.

    Esta cifra representa la mayor cosecha de preseas obtenida por el país en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, superando su actuación de 2002, cuando consiguió 131 medallas (33 de oro, 36 de plata y 62 de bronce) en San Salvador.

    • Entre las actuaciones más sobresalientes estuvo la de Liranyi Alonso, quien conquistó cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros, además de los relevos.

    También brilló el relevo dominicano, integrado por Marileidy Paulino, Anabel Medina, Erick Sánchez y Christopher Melenciano, que se proclamó campeón en los 4x400 metros mixtos.

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    Con banderas ondeando, música y aplausos la caravana se convirtió en una expresión de orgullo nacional por el esfuerzo de los atletas dominicanos.

    TEMAS -

      Periodista, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con experiencia en medios impresos, digitales y redes sociales. Apasionada de la naturaleza y escribir historias humanas.