Hezly Rivera, hija de dominicanos, repite hazaña de Simone Biles y brilla en la gimnasia de EE. UU.

Hezly Rivera ejecuta una de sus rutinas durante el Campeonato de Gimnasia Xfinity de EE. UU., celebrado el 9 de agosto de 2026 en Phoenix, Arizona. ( FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE USA GYMNASTICS )

Con apenas 18 años, la gimnasta estadounidense de padres dominicanos Hezly Rivera vuelve a ocupar los titulares deportivos en Estados Unidos tras conquistar, por segundo año consecutivo, el campeonato nacional completo de gimnasia artística.

Rivera terminó este domingo los Campeonatos de Estados Unidos, celebrados en Phoenix, Arizona, con 111.950 puntos después de las dos jornadas de competencia. Superó a su compañera de entrenamiento Claire Pease, segunda con 110.800, y a Charleigh Bullock, tercera con 110.550, de acuerdo con NBC Sports.

La victoria adquiere una dimensión especial porque Rivera se convirtió en la segunda mujer que logra títulos nacionales consecutivos en Estados Unidos durante los últimos 13 años, después de Simone Biles, ganadora de un récord de nueve campeonatos.

Su triunfo tampoco llegó con facilidad. La campeona defensora comenzó la jornada final en el cuarto puesto luego de sufrir una caída en las barras asimétricas durante el primer día. El domingo reaccionó con una actuación casi sin errores y recuperó terreno hasta quedarse con el campeonato.

La remontada tuvo además un componente histórico. Según NBC Sports, desde 2003 ninguna gimnasta había pasado del cuarto lugar o una posición inferior después de la primera jornada a conquistar el título nacional estadounidense. La última había sido Courtney Kupets.

Rivera también terminó como campeona nacional en la viga de equilibrio, con una puntuación acumulada de 28.700, mientras quedó segunda en ejercicios de piso, con 28.300.

De raíces dominicanas

Para la República Dominicana, la historia de Rivera tiene una conexión directa. Sus padres, Henry Rivera y Heidy Ruiz, son dominicanos. La gimnasta nació el 4 de junio de 2008 en Nueva Jersey y posteriormente su familia se trasladó a Texas para favorecer su desarrollo deportivo.

La propia atleta ha hablado públicamente de ese vínculo.

"Mis padres son de la República Dominicana, así que estoy muy vinculada a mi cultura", expresó Rivera en una entrevista con la revista Time después de los Juegos Olímpicos de París. En esa conversación explicó que aspira a convertirse en una referencia para las jóvenes latinas.

Su familia se mudó a Texas en 2021 para que pudiera entrenarse en la World Olympic Gymnastics Academy (WOGA), bajo la dirección de Valeri y Anna Liukin, padres de la campeona olímpica Nastia Liukin.

De desconocida en París a líder estadounidense

Rivera apareció ante el gran público internacional en 2024. Con 16 años, fue la atleta más joven de toda la delegación de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París y formó parte del equipo femenino que conquistó la medalla de oro.

En París compitió en las clasificaciones de viga y barras asimétricas, aunque las plazas para la final por equipos fueron ocupadas por Simone Biles, Sunisa Lee, Jade Carey y Jordan Chiles. Rivera recibió la medalla de oro como integrante del equipo campeón.

Desde entonces, su posición dentro de la gimnasia estadounidense ha cambiado. En 2025 conquistó por primera vez el campeonato nacional completo y este fin de semana logró defenderlo. NBC Sports la describe ahora como la principal gimnasta estadounidense del momento, en medio del ciclo que conduce hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El triunfo también representa una recuperación después de que una lesión de tobillo le impidiera disputar el proceso de selección para los Campeonatos Mundiales de 2025.

Ahora busca el Mundial

El campeonato de Phoenix no define por sí solo el equipo que representará a Estados Unidos en el Mundial de 2026, pero sus resultados forman parte del proceso de selección, de acuerdo con USA Gymnastics.

La competencia definitiva para escoger el equipo femenino estadounidense se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre en Crossville, Tennessee. Cinco gimnastas serán seleccionadas para los Campeonatos Mundiales, previstos del 17 al 25 de octubre en Róterdam, Países Bajos.

Rivera tiene además la mirada puesta más lejos. La joven ha manifestado que considera que tiene asuntos pendientes en los Juegos Olímpicos y aspira a Los Ángeles 2028, donde buscaría competir por una medalla individual, además de volver a integrar el equipo estadounidense.

A mitad del ciclo olímpico, la hija de dos dominicanos que llegó a París como la integrante menos conocida de un equipo encabezado por Simone Biles comienza a construir un nombre propio dentro de la gimnasia de Estados Unidos.