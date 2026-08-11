Abinader compartirá un almuerzo especial con los medallistas dominicanos de Santo Domingo 2026

Tras anunciar la clausura de los XXV Juegos, el gobernante dijo que lo hacía "con la gran satisfacción del deber cumplido". ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

Después de semanas de competencia, emociones y podios, los atletas dominicanos que subieron al medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tendrán este miércoles un encuentro especial: compartirán un almuerzo con el presidente de la República, Luis Abinader.

La actividad está pautada para el mediodía en la Arena de Banreservas y servirá como reconocimiento al esfuerzo de los deportistas que representaron al país en la cita regional y que fueron protagonistas de una de las actuaciones más destacadas de la delegación dominicana.

República Dominicana cerró los Juegos con 150 medallas: 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce. Esa cosecha colocó al país en el quinto puesto del medallero general, en una edición en la que los atletas dominicanos compitieron hasta el final por acercarse a la cuarta posición.

Más allá del lugar ocupado en la clasificación, la cantidad de preseas representa un dato significativo para el deporte nacional. Por quinta ocasión en su historia, República Dominicana superó la barrera de las 100 medallas en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Y hay otro elemento que resalta: esta fue la tercera edición consecutiva en la que la delegación dominicana alcanzó esa cifra, una muestra de la continuidad que ha logrado el deporte del país en el escenario regional.

El encuentro con el mandatario será, por tanto, una oportunidad para poner rostro a esas 150 medallas. Detrás de cada presea hay horas de entrenamiento, sacrificios, viajes, derrotas y victorias que terminaron convirtiéndose en resultados para la delegación nacional.

Los protagonistas llegaron desde diferentes disciplinas. El atletismo, el boxeo, el judo y el karate aportaron actuaciones importantes, mientras que deportes colectivos como el baloncesto y el voleibol también dejaron su sello. El bádminton y los esports se sumaron a la cosecha dominicana, reflejando la diversidad de disciplinas en las que el país ha conseguido desarrollar atletas competitivos.

La actuación de Santo Domingo 2026 también llega en un momento en que el deporte dominicano busca consolidar su presencia entre las principales potencias de la región. Mantenerse por encima de las 100 medallas en tres ediciones consecutivas habla de una generación de atletas capaz de sostener buenos resultados y de competir por los primeros lugares.

Este miércoles, lejos de las pistas, las piscinas, los tatamis y los cuadriláteros, los medallistas serán los protagonistas de otra jornada. Esta vez no tendrán que competir por una medalla.

El reconocimiento será para ellos.

El almuerzo en la Arena de Banreservas servirá para celebrar las 150 preseas conquistadas y, sobre todo, para reconocer a los atletas que hicieron posible que la bandera dominicana volviera a ocupar un lugar destacado en el mayor escenario deportivo de Centroamérica y el Caribe.