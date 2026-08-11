Gobierno pagará más de RD$75 millones a atletas; Liranyi y Brenda serán las más beneficiadas

Liranyi Alonso, luego de ganar los 100 metros del torneo de atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el pasado 3 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Más de 75 millones de pesos serán desembolsados por concepto de incentivos por el Gobierno dominicano, luego de la actuación de los atletas en los recién finalizados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Liranyi Alonso en el atletismo y Brenda Castillo en voleibol serán las atletas que más beneficios recibirán por sus respectivos desempeños.

De forma distribuida, por las medallas individuales, se pagarán RD$26,200,000.00 por el oro; RD $12,800,000.00 por la plata y RD $14,700,000.00 por el bronce. En total las medallas individuales serán premiadas con 53 millones, 700 mil pesos; los de conjunto con RD$18,400,000.00 y las federaciones con un total de RD$15,4000,000.00.

Eso arroja una cifra general de RD$75,500,000.00. El número se elevará sin dudas, dado que en este caso no se contabiliza a los entrenadores. La cantidad de entrenadores resulta imprecisa.

Los manejadores serán premiados con RD$200,00.00 por el oro; RD$100,000.00 por la plata y RD$75,000.00 por el bronce y solo se pagará la medalla mayor. Distinto de los atletas, los logros de los entrenadores no son acumulativos.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deportes y Recreación, que dirige Kelvin Cruz, anunció la entrega de los incentivos el pasado 15 de julio, en el cual se premiaría a los medallistas individuales de oro con RD$300,000.00; los de plata con RD$150,000.00 y los de bronce con RD$100,000.00.

El pasado 29 de julio, el ministro Cruz anunció el formato de cómo se procederá a pagar los incentivos.

"El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) aclaró este martes que los incentivos económicos destinados a los atletas que obtengan medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 serán de carácter acumulativo para aquellos deportistas que logren subir al podio en más de una ocasión", publicó el organismo.

Los incentivos superan los montos otorgados para los Juegos de San Salvador 2023.

En ese caso, sobre atletas individuales, Alonso participó en cuatro pruebas con resultados de oro en cada una de ellas. La velocista ganó el oro de los 100 y 200 metros; el oro del relevo mixto 4x100 y el oro del relevo femenino 4x100. Eso le aporta un millón 200 mil pesos.

Entre los individuales destacados también se inscribe Paolo Pigozzi (esquí náutico), que por sus dos de oro, se embolsillará 600 mil pesos, además de un bronce, que le agrega otros RD$100,000.00 para totalizar RD$700,000.00.

Nick Hardt (tenis) se une a la lista con sus dos de oro, en individual y Copa de Naciones, por lo que recibirá RD$600,000.00.

Deportes de conjunto

Este renglón, deportes de conjunto, queda limitado solo a los conocidos tradicionalmente. Ahí se inscriben baloncesto 5x5, voleibol de sala, rugby, balonmano y softbol. Se excluyen aquí baloncesto 3x3, las cuartetas, los dobles, entre otros.

En este caso para el oro se ofrece RD$3,2000,000.00; por la plata, RD$2,800,000.00 y el bronce RD$1,600,000.00.

La cifra se dividirá entre los atletas de esos deportes.

En el caso de la libero Castillo ella recibirá RD$266,666, pero dado que el director de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte dio a conocer que aportará para sus atletas la misma cifra que dará el Ministerio (RD$3,2000,000.00).

El voleibol escoge a los mejores atletas de ese deporte una vez finalizado el campeonato, y Marte anunció que cada distinción la premiará con 250 mil pesos. Castillo fue escogida como mejor libero, mejor defensa y mejor en recepción. Eso le resulta en RD$750,000.00, lo que sumado a lo anterior le suma RD$1,016,000.00.

Los deportes de conjunto que ganaron medallas son:

Softbol masculino (RD$3,200,000.00 0.00) y voleibol femenino (RD$3,200,000.00 0.00 0.00) cada uno. Baloncesto masculino (RD$ 2,800,000.00) y baloncesto femenino (RD$1,600,000.00). Balonmano femenino ( 2,800,000.00) y balonmano masculino (RD$1,600,000.00) y r ugby (RD$1,600,000.00).