El próximo sábado 22 de agosto, destacados talentos nacionales e internacionales se darán cita en el Clásico Félix Sánchez 2026. El evento será desde seis de la tarde hasta las nueve de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y reunirá a velocistas, vallistas, saltadores y otros atletas procedentes de más de 20 países.

Su organizador, el dos veces campeón olímpico de los 400 metros con vallas, celebra el regreso del su Clásico al Estadio Olímpico, donde no se realizada desde el 2006.

"Estoy contento de volver a casa, 20 años después", expresó Sánchez, quien junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el gran momento que atraviesa el atletismo criollo, luego de ganar 23 medallas, de las cuales 14 fueron de oro.

Estrellas de RD

Durante la jornada competirán varios de los atletas locales que brillaron en Santo Domingo 2026.

Entre ellos sobresale Liranyi Alonso, que conquistó cuatro medallas de oro en los 100 y 20 metros, así como en los relevos mixto y femenino de 4x100.

También estarán Yeral Núñez Mercedes, campeón centroamericano y panamericano de los 400 metros con vallas; Franquelo Pérez, Yohandris Andújar y Yancarlos Martínez del relevo 4x100; y el medallista olímpico Luguelin Santos.

Además se suman Estrella de Aza, Bianka Acosta y Milagros Durán, campeonas en relevos, y Rosa Ramírez, monarca regional en lanzamiento de bala.