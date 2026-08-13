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Liranyi Alonso
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Presidente Luis Abinader ordena entrega de un apartamento amueblado para Liranyi Alonso

La vegana Alonso ganó preseas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros lisos y los relevos 4x100 femenino y 4x100 mixtos.

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    Presidente Luis Abinader ordena entrega de un apartamento amueblado para Liranyi Alonso
    Liranyi Alonso comparte con el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entre otras personas en la actividad realizada para homenajear a los atletas veganos ganadores de medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE DEPORTES)

    El presidente Luis Abinader dispuso la entrega de un apartamento nuevo y totalmente amueblado para la velocista Liranyi Alonso por ser la atleta más destacada durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al cerrar la justa con cuatro medallas de oro. 

    Reconocimiento a atletas

    La disposición presidencial fue anunciada por el ministro de Deportes Kelvin Cruz y formalizada durante la jornada de reconocimiento que La Vega dedicó a sus medallistas, que incluyó una multitudinaria caravana por las principales calles y barrios de la ciudad, donde los atletas fueron ovacionados y recibieron el respaldo y cariño de cientos de ciudadanos.

    Cruz, también nativo de La Vega, hizo el anuncio junto a Ángel de la Cruz, director de la Oficina de Desarrollo Provincial, durante el acto celebrado después del recorrido.

    De la Cruz hizo entrega de las llaves y del certificado de propiedad del inmueble a Alonso, quien recibió la noticia visiblemente emocionada.

    Ante la emotiva reacción de Alonso y su familia, Cruz anunció además una donación de RD$200,000, para contribuir con los gastos de mudanza.

    La vegana Alonso ganó preseas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros lisos y los relevos 4x100 femenino y 4x100 mixtos.

    La caravana recorrió las principales calles y barrios de la ciudad, con la participación de los medallistas de oro Alonso, Enmanuel Muñoz y Alondra Tapia, así como Javier Núñez, Nayelis Guzmán y Geraldo Díaz, quienes recibieron durante todo el trayecto los aplausos, vítores y muestras de afecto de los veganos.

    Incentivos económicos

    Los atletas estuvieron acompañados por el ministro Cruz, la alcaldesa Amparo Custodio, la gobernadora Luisa de la Mota, dirigentes deportivos, empresarios y una amplia representación del movimiento deportivo de la provincia.

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    Los seis atletas y entrenadores recibieron en conjunto RD$1,800.000 en incentivos económicos, fondos gestionados por la Unión Deportiva Vegana (Udeve), con aportes del Ayuntamiento de La Vega y varios empresarios veganos.

    La distribución de los incentivos fue la siguiente:

    * Liranyi Alonso: RD$760,000.

    * Enmanuel Muñoz: RD$200,000.

    * Alondra Tapia: RD$200,000.

    * Javier Núñez: RD$250,000.

    * Nayelis Guzmán: RD$150,000.

    * Geraldo Díaz: RD$100,000.

    Además, los entrenadores recibieron RD$50,000 cada uno, mientras que cada atleta recibió una libreta de ahorro con RD$10,000 de una institución financiera de la ciudad de La Vega.

     
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