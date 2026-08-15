Dominicana derriba a Argentina en un quinto set de infarto en el Mundial de Voleibol Sub 17

Momento de acción de la selección dominicana en una pasada edición de un Mundial Sub 17. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

El sexteto de la República Dominicana conquistó una sensacional y dramática victoria en cinco sets sobre la representación de Argentina por tres sets contra dos en el Mundial de Voleibol Sub 17.

Con este triunfo, el equipo caribeño avanzó con firmeza a la disputa por el noveno puesto del torneo.

El vibrante encuentro consolidó el estatus del país a nivel de categorías menores en este certamen que se celebra con rotundo éxito.

Las dominicanas arrancaron el choque con un ritmo arrollador en el primer parcial, castigando la defensa contraria para llevarse el set inicial con un contundente marcador de 25-17.

Sin embargo, la escuadra sudamericana no se cruzó de brazos y apeló al orgullo. Con ajustes tácticos inteligentes, Argentina se las ingenió para dar vuelta a la situación, imponiéndose de forma muy ajustada en el segundo set por 27-25 y dominando el tercero por 25-17, lo que puso a las quisqueyanas contra las cuerdas.

Fue en ese momento de máxima presión cuando emergió la figura mítica de Rayni Mondesí, quien completó una soberbia actuación ofensiva nunca antes vista en esta categoría. La letal atacante dominicana cargó al equipo sobre sus hombros y terminó el encuentro con la friolera e histórica cifra de 45 puntos.

Esta asombrosa producción individual no solo destrozó los esquemas defensivos de la selección albiceleste, sino que estableció una marca sin precedentes que dejó boquiabiertos a los cazatalentos y especialistas internacionales que siguen de cerca la contienda mundialista.

Bajo la dirección técnica de la legendaria exjugadora Priscila Rivera, las caribeñas reaccionaron con bravura en el cuarto capítulo para retomar con fuerza la senda ofensiva. Apoyadas en los violentos remates de Mondesí, junto al crucial aporte de Leandry Almonte, quien sumó 23 valiosos tantos, y la efectividad de Chanty Pérez con sus siete anotaciones, las dominicanas castigaron la zaga contraria sin piedad.

El set concluyó con un claro 25-16 a favor de las isleñas, obligando a definir el emocionante duelo en el temido y definitivo quinto set de desempate.El quinto set se convirtió en un verdadero poema al esfuerzo físico y mental por parte de ambos bandos. Dominicana logró tomar una ventaja inicial de 8-5 gracias a la potencia combinada en la red de Mondesí y Almonte.

No obstante, las argentinas respondieron con fiereza y, guiadas por un violento y certero ataque de Sofía Baldo, lograron reponerse de la adversidad hasta igualar las acciones a 14 puntos por bando. El choque se tornó extremadamente reñido, y cada pelota jugada se disputaba como si fuera la última del torneo.

En medio de esa atmósfera de máxima tensión, la consistencia colectiva dominicana volvió a relucir en los momentos apremiantes del juego. La líbero quisqueyana, Jazlyn Peña, volvió a dar un auténtico recital defensivo en la cancha trasera, levantando balones imposibles que mantuvieron con vida al conjunto en los momentos más críticos del parcial.

Su brillante despliegue y la entrega del resto de las compañeras en cada uno de los sets le dieron al equipo el soporte anímico y estructural necesario para aguantar la embestida final del combinado sudamericano.Cuando el marcador exigía temple y cabeza fría, aparecieron nuevamente los demoledores ataques de Rayni Mondesí para romper el empate definitivo.

Dos soberbias ejecuciones de la estelar jugadora sellaron el triunfo dominicano con un infartante pizarrón de 17-15 en el quinto set. La victoria desató una emotiva celebración en la cancha, premiando el enorme esfuerzo de un grupo de jóvenes atletas que batallaron durante más de dos horas para salir airosas y dejar en alto el nombre de su patria en la exigente cita internacional.

Partido final

Con este heroico resultado, la República Dominicana asegura su presencia este domingo en el gran partido final por el noveno lugar de la justa ecuménica.

Las criollas se medirán cara a cara ante el equipo que resulte ganador del duelo pautado para este sábado entre las potencias de Japón y Polonia, sabiendo que el vencedor se adueñará de la novena casilla del mundo y el perdedor ocupará la décima. Sin importar el desenlace de ese compromiso, el sexteto nacional ya ha hecho historia al asegurar un puesto fijo en el selecto Top 10 mundial y, de paso, coronarse con orgullo como la única nación de toda Latinoamérica en lograr ingresar a este exclusivo grupo en la dura contienda.