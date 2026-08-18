Marileidy Paulino domina en Londres y asegura su boleto a la final de la Liga Diamante

Marileidy Paulino continúa marcando el paso en los 400 metros de la Liga Diamante. La dominicana conquistó este martes la parada de Londres con tiempo de 48.97 segundos y, además de sumar otra victoria a su brillante campaña, aseguró su clasificación para la gran final del circuito.

Resultados en Londres

Paulino se impuso con autoridad y dejó en el segundo puesto a la noruega Henriette Jæger, quien estableció récord nacional con 49.15 segundos. La jamaicana Stacey Ann Williams completó el podio con 49.52.

"Fue una buena competencia para mí, estoy muy feliz de ganar aquí en Londres. Me siento muy confiada, y muy contenta con el desempeño", expresó Paulino luego de ganar la competencia.

La victoria permitió a Paulino elevar a 32 puntos su total en la clasificación de los 400 metros, producto de cuatro triunfos en igual número de participaciones. La campeona olímpica había ganado previamente en Doha, París y Mónaco, antes de agregar Londres a su recorrido perfecto en la temporada.

"La gacela de ébano" es una de apenas tres atletas que ya tienen asegurado un lugar en la final de los 400 metros femeninos. La acompañan la jamaicana Nickisha Pryce, con 28 puntos, y la checa Lurdes Gloria Manuel, con 27.

Calendario y próximos pasos

La dominicana busca recuperar el título de la Liga Diamante que ganó durante tres temporadas consecutivas, de 2022 a 2024. El año pasado perdió la corona en la final de Zúrich ante la bareiní Salwa Eid Naser, poniendo fin a una racha de 11 victorias consecutivas en competencias del circuito.

Paulino, de esta manera, llegará a la recta final de la temporada con una posición privilegiada en la carrera por el trofeo. Después de Londres restan tres reuniones puntuables: Lausana, el 21 de agosto; Silesia, Polonia, el 23; y Zúrich, el 27 de agosto.

La campeona dominicana no está inscrita para competir en Lausana. Su próxima presentación está prevista para el 23 de agosto en Silesia, Polonia, en la penúltima oportunidad del circuito antes de la final.

La definición de la Liga Diamante tendrá lugar los días 4 y 5 de septiembre en Bruselas, Bélgica, donde las mejores atletas de cada disciplina competirán por el codiciado Diamond Trophy.

Para Paulino, Londres representó mucho más que otra victoria. Con su boleto asegurado para Bruselas, la dominicana tendrá ahora como principal objetivo mantener su condición de favorita y recuperar la corona que perdió el año pasado.