Alexander Ogando denuncia trabas para entrenar en el Centro Olímpico a dos semanas del Mundial

El velocista dominicano Alexander Ogando denunció este jueves que los atletas enfrentan inconvenientes para entrenar, a solo dos semanas del Campeonato Mundial de Atletismo, que se celebrará en Budapest, Hungría, del 11 al 13 de septiembre.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el atleta manifestó que actualmente no pueden utilizar ni la pista principal del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde recientemente se celebraron los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ni la pista pequeña.

El velocista explicó que la situación ocurre en un momento clave de su preparación, debido a la cercanía del campeonato mundial.

Ogando cuestionó que los atletas no puedan disponer de las instalaciones para continuar con sus entrenamientos.

Ante esta situación, el atleta expresó su preocupación por lo que considera una limitación para los deportistas dominicanos y pidió a sus seguidores pronunciarse sobre el tema.

"¿Qué ustedes creen que está pasando en República Dominicana? Que no entiendo. Le quieren cerrar la puerta a todos los atletas, a lo que voy entendiendo. Así que digan ustedes, déjennoslo en los comentarios por favor", concluyó.

Una de las principales figuras del atletismo dominicano

Ogando llega a esta etapa de la temporada tras conquistar el pasado 6 de agosto la medalla de plata en los 200 metros planos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya final se disputó en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El atleta, nacido en San Juan de la Maguana, cruzó la meta en el segundo lugar tras una cerrada carrera, sumando una nueva presea para la delegación dominicana.

Con un récord nacional de 19.86 segundos en los 200 metros, Ogando también ha sido finalista olímpico y mundial en esta especialidad y se ha consolidado como una de las principales figuras del atletismo dominicano.