El brasileño Alison Dos Santos bate el récord mundial de los 400 metros con vallas

El brasileño Alison Dos Santos batió el récord del mundo de una de las pruebas más competitivas del atletismo actual, los 400 metros vallas, al ganar este jueves la reunión de la Liga de Diamante de Zurich con un tiempo impresionante de 45 segundos y 80 centésimas.

Dos Santos, de 26 años, confirmó en la calle número 6 de la pista del estadio Letzigrund que está en el mejor momento de forma de su carrera y dejó muy atrás al noruego Karsten Warholm, segundo de la carrera con 46.69 y que era el hombre que ostentaba la plusmarca mundial hasta ahora, con el 45.94 que le permitió colgarse la medalla de oro olímpica en 2021 en Tokio.

En la carrera de este jueves, ambos estuvieron nivelados hasta que faltaban 150 metros, cuando Dos Santos lanzó su aceleración definitiva, que le hizo afrontar la última recta con una amplia ventaja, mientras los espectadores vibraban ante la perspectiva del récord.

"¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho!", exclamaba nada más conseguir esta hazaña, que le supone un cheque extra de 80.000 dólares.

"En cuanto supe que iba a venir aquí, me emocioné con esta carrera. El clima ha estado perfecto y la pista es increíble", apuntó.

El dominicano Félix Sánchez, doble campón olímpico de la especialidad, registró el mejor tiempo de su carrera cuando detuvo el reloj en 47.25 segundos, cuando el 29 de agosto de 2003 ganó la medalla de oro en el Mundial de Atletismo de París.

Gran cierre de año

En una temporada de 2026 sin Mundial ni Juegos Olímpicos, Alison Dos Santos ha demostrado su salto de calidad y ha ido tomando la medida a Warholm, al que ha superado antes de esta cita en Zurich en otras cuatro citas de la Liga de Diamante, dos en China (Shanghái/Keqiao y Xiamen), una en la Noruega de su rival (Oslo) y otra el pasado domingo en Polonia (Silesia).

El récord mundial corona y recompensa la carrera de un vallista que lleva cinco años protagonizando duelos estelares contra el propio Warholm y contra el estadounidense Rai Benjamin, vigente campeón olímpico y mundial pero ausente de estas batallas de la Liga de Diamante en la actual temporada.

Salvo el título mundial logrado en Eugene en 2022, Alison Dos Santos tuvo que conformarse con medallas de plata (Mundial de Tokio 2025) o de bronce (Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y de París en 2024).

Hasta ahora, la mejor marca personal de Alison Dos Santos era el 46.29 con el que triunfó en el Mundial de Eugene hace cuatro años y que constituía un récord sudamericano, por lo que ahora da un paso más y sube al Olimpo en una de las pruebas de mayor expectación.