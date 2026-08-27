El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó este viernes que coordinó con el voluntariado responsable de las reglas en el uso temporal de la pista de atletismo en el Estadio Félix Sánchez para permitir que los atletas de alto rendimiento puedan seguir practicando en la instalación.

El funcionario dio estas informaciones a través de un video publicado por la institución, a raíz de la denuncia del velocista Alexander Ogando, quien había expresado que no le habían impedido el uso de la pista de atletismo.

No obstante, Cruz aclaró que el estadio Félix Sánchez no va a ser utilizado para prácticas, sino que estará destinado exclusivamente a competiciones de alto nivel, con el objetivo de preservar en óptimas condiciones esta emblemática instalación deportiva.

Uso y mantenimiento

"En este caso vamos a hacer una excepción y lo hemos coordinado con ellos porque la pista de calentamiento, que es la que se va a habilitar para práctica, está siendo intervenida para algunos remozamientos y puntos finales que quedaron pendientes", explicó.

Agregó que se coordinará para que los atletas que tienen compromisos internacionales puedan seguir practicando, cuidando las instalaciones.

Esta medida se mantendrá hasta que concluyan los trabajos de remodelación de la pista de calentamiento, que será la instalación oficial destinada a las prácticas de los velocistas, conforme indicó.

"Lo único que quiere el voluntariado es mantener reglas para el uso para que nuestras instalaciones puedan ser preservadas en el presente y en el futuro y así las puedan utilizar de manera efectiva nuestros atletas dominicanos", expresó.