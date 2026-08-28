Las Reinas del Caribe derrotan a Cuba y van por el boleto a los Juegos Olímpicos contra Canadá

Flormarie Heredia (10) de República Dominicana, cruza el balón durante un partido del Norceca. ( CEDIDA POR NORCECA )

La República Dominicana demostró carácter y capacidad de reacción para superar a Cuba 3-1, con parciales de 20-25, 25-19, 25-17 y 25-15, en un partido que comenzó cuesta arriba para las dominicanas, pero que terminó bajo su absoluto control.

Con este triunfo las Reinas del Caribe pasan a disputar el partido por el boleto clasificatorio de manera directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuando a las siete de la noche de este sábado 29, se midan a la selección de Canadá.

Cuba salió con mayor determinación y se llevó el primer set 25-20. Las cubanas encontraron espacios para hacer daño con su ataque y lograron mantener a raya a una selección dominicana que tuvo dificultades para imponer su ritmo.

Sin embargo, perder el primer parcial no desanimó a las dominicanas, que encontraron rápidamente la fórmula para cambiar la historia del encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-28-at-215154-9a65d63d.jpeg Brenda Castillo (5) celebra un punto dominicano junto a Brayelin Martínez. (DIARIO LIBRE/ SAMILMATEO)

A partir del segundo set, Dominicana comenzó a imponer su potencia en la red. El bloqueo se convirtió en una de sus principales armas y permitió frenar buena parte de los ataques cubanos. Las dominicanas se llevaron el segundo parcial 25-19 y, con el partido nuevamente equilibrado, empezaron a dominar.

El tercer set fue otro golpe para Cuba. Las Reinas del Caribe mantuvieron la presión, aprovecharon sus oportunidades y amplió la ventaja con un 25-17 que la colocó a un solo parcial de la victoria. Las cubanas intentaron reaccionar, pero el conjunto dominicano ya había encontrado confianza y consistencia en todas sus líneas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/whatsapp-image-2026-08-28-at-213530-fe1cf24b.jpeg Fanáticos dominicanos celebran la victoria de las Reinas del Caribe. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

En el cuarto parcial no hubo espacio para una nueva reacción cubana. Las quisqueyanas abrieron rápidamente una diferencia que fue aumentando hasta cerrar el set 25-15 y completar la remontada.

El conjunto dominicano terminó con 12 puntos de bloqueo, frente a los seis que logró Cuba, y también mostró capacidad para convertir los momentos decisivos en puntos.

Máximas anotadoras

Brayelin Martínez encabezó la ofensiva de la República Dominicana con 21 puntos, gracias a 15 ataques, cinco bloqueos y un punto de servicio.

Detrás de ella terminó Yonkaira Peña con 16 tantos (15 en ataque y uno en servicio). Gaila González, concluyó con 12 puntos, la misma cantidad de Jineiry Martínez que realizó ocho ataques efectivos, tres bloqueos y un punto de servicio.

En conjunto, las dominicanas fueron superiores en ataque (54-46), bloqueo (13-9) y servicio (7-0).

Por Cuba, Yalain Regla fue la máxima anotadora con 16 puntos, todos conseguidos mediante ataques. Diaris Pérez le siguió con 14 unidades, también producto exclusivamente de sus remates. Laura Suárez aportó nueve puntos, con siete ataques y dos bloqueos, mientras que las hermanas Evilania y Dayana Martínez sumaron siete y seis tantos, respectivamente.