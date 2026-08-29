Canadá vence a las Reinas del Caribe y consigue su puesto a Los Ángeles 2028 tras 32 años de ausencia

Las jugadoras del equipo de Canadá en el preolímpico jugado este sábado en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Canadá hizo realidad su sueño olímpico al vencer con marcador 3-1 (25-15, 20-25, 25-23 y 25-14) a las Reinas del Caribe y aseguró su regreso a los Juegos Olímpicos por primera vez desde Atlanta 1996, en el partido por el único boleto directo de la Norceca a Los Ángeles 2028.

Kiera Van Ryk y Alexa Gray encabezaron la ofensiva canadiense con 22 puntos cada una para conducir a su selección a una histórica clasificación.

Para las Reinas del Caribe, Brayelin Martínez terminó como la mejor anotadora con 19 puntos, mientras que Yonkaira Peña aportó 13 unidades.

Impacto en Dominicana

Las dominicanas, que buscaban su tercera clasificación olímpica consecutiva después de Tokio 2020 y París 2024, pero no pudieron completar el objetivo ante un conjunto canadiense que venía de conquistar su primer título continental Norceca y se ha colocado en el 8vo de la clasificación mundial de la FIVB.

La derrota representa un duro golpe para la selección dominicana, que aspiraba a disputar sus quintos Juegos Olímpicos y ahora tendrán que esperar el Mundial 2027 y el cierre del ranking de la FIVB del 2027, que da seis puestos en total.

Las Reinas del Caribe habían llegado al partido decisivo después de recuperarse de un mal comienzo ante Cuba y vencerla 3-1 en las semifinales, con 21 puntos de Brayelin Martínez y 16 de Yonkaira Peña.

Regreso de Canadá a los Juegos Olímpicos

Canadá, en cambio, consiguió una clasificación que pone fin a una espera de 32 años. Su última participación olímpica había sido en Atlanta 1996, en la cual terminaron en la novena posición.