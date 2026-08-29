Las Reinas del Caribe se juegan este sábado el boleto a Los Juegos Olímpicos del 2028

Reinas del Caribe durante un partido ( CEDIDA POR NORCECA )

Las Reinas del Caribe tienen este sábado una cita con la historia. La selección dominicana de voleibol femenino enfrentará a Canadá, a las 7:00 de la noche, en el partido que definirá el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El conjunto dominicano llega al duelo decisivo con la confianza que le dio su remontada ante Cuba, a la que derrotó 3-1 (20-25, 25-19, 25-17 y 25-15) para avanzar al encuentro por la clasificación olímpica.

Las dirigidas por Marcos Kwiek tendrán ahora como último obstáculo a Canadá, en un partido en el que está en juego la clasificación directa a la cita olímpica de 2028.

Una remontada ante Cuba

República Dominicana tuvo que venir de atrás para imponerse a las cubanas. Cuba dominó el primer set 25-20, aprovechando las dificultades de las dominicanas para encontrar su ritmo ofensivo.

La reacción llegó a partir del segundo parcial. Las Reinas del Caribe ajustaron su juego, aumentaron la presión en la red y encontraron en el bloqueo una de sus principales armas para frenar el ataque cubano.

Dominicana se llevó el segundo set 25-19 y continuó con el dominio en el tercero, que ganó 25-17. En el cuarto parcial, las quisqueyanas no dieron espacio a una nueva reacción y cerraron el partido con un contundente 25-15.

El conjunto dominicano terminó con ventaja en los principales renglones estadísticos, al superar a Cuba 54-46 en ataques, 13-9 en bloqueos y 7-0 en servicios.

Brayelin lideró la ofensiva

Brayelin Martínez fue la máxima anotadora de República Dominicana con 21 puntos, producto de 15 ataques, cinco bloqueos y un punto de servicio.

Yonkaira Peña aportó 16 tantos, mientras que Gaila González terminó con 12. Jineiry Martínez también sumó 12 puntos, incluidos ocho ataques, tres bloqueos y un punto de servicio.

Por Cuba, Yalain Regla encabezó la ofensiva con 16 puntos, todos mediante ataques, seguida por Diaris Pérez, con 14.

El boleto está en juego

La victoria sobre Cuba permitió a las Reinas del Caribe avanzar al partido que puede otorgarles su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ahora, toda la atención está puesta en Canadá. Las dominicanas buscarán cerrar el torneo con otra victoria y asegurar su presencia en la próxima edición de los Juegos Olímpicos.