Asistente del equipo de Canadá: "Sabíamos que enfrentar a las dominicanas no sería fácil"

Shannon Winzer, directora de alto rendimiento de la selección de voleibol femenino canadiense. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La directora de alto rendimiento del equipo canadiense de voleibol, Shannon Winzer, aseguró que ya sabían que el partido contra República Dominicana no sería fácil por el alto nivel de juego de las Reinas del Caribe.

Winzer ofreció estas declaraciones a Diario Libre luego del partido por el pase a la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en la final del torneo Norceca, donde la selección canadiense derrotó al conjunto de las dominicanas 3 sets por 1.

"Sabíamos que nunca iba a ser fácil contra República Dominicana. Es un equipo increíble y son muy luchadoras. Creo que jugaron un gran partido de voleibol esta noche", expresó.

Winzer definió a la selección dominicana como "un gran equipo" que le han "causado" muchos problemas a las canadienses a lo largo de los años.

Siguientes pasos para las canadienses

Winzer afirmó que lo que viene ahora es un pequeño descanso para las jugadoras de la selección y luego cada una se incorporarán a sus clubes profesionales.

"Pero este equipo de aquí tiene un descanso bien merecido. Después se incorporarán a sus clubes profesionales y regresarán para la Liga de Naciones de Voleibol, en mayo próximo", aseguró para cerrar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/08da9eba-f4a3-423a-a8e0-10fd0ff8856b-9480e2d8.jpg Parte de la selección canadiense durante el partido donde se impusieron a las dominicanas 3 sets por 1 (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/7267598e-7c2c-4adf-bcb8-82215163fbe1-e6e9a0b5.jpg Reinas del Caribe durante el partido (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Sobre la victoria canadiense

Canadá hizo realidad su sueño olímpico al vencer con marcador 3-1 (25-15, 20-25, 25-23 y 25-14) a las Reinas del Caribe y aseguró su regreso a los Juegos Olímpicos por primera vez desde Atlanta 1996, en el partido por el único boleto directo de la Norceca a Los Ángeles 2028.

Kiera Van Ryk y Alexa Grayencabezaron la ofensiva canadiense con 22 puntos cada una para conducir a su selección a una histórica clasificación.

Para las Reinas del Caribe, Brayelin Martínez terminó como la mejor anotadora con 19 puntos, mientras que Yonkaira Peña aportó 13 unidades.

Las Reinas del Caribe aún pueden clasificar a los Juegos Olímpicos

Por otro lado, el presidente del Norceca y principal propulsor del Proyecto de Selecciones Nacionales de Voleibol Femenino, Cristóbal Marte, aseguró que a pesar de la derrota el equipo dominicano tiene posibilidades de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarán en el 2028 en Los Ángeles, Estados Unidos.

Según dijo la próxima oportunidad que tienen las Reinas para clasificar a los Olímpicos sería en el Mundial de Voleibol que se celebrará el próximo año donde los seis clasificados ocupan posiciones altas y los siguientes equipos no clasificados terminan 12.º, 13.º y 14.º, esos tres igualmente irían a los Juegos Olímpicos.

"Entonces, entre los equipos de la Copa del Mundo, los tres primeros no clasificados, ahora mismo van a ver para el año que viene, cinco campeones continentales clasificados, más Estados Unidos son seis", dijo.

"Entonces, sin contar esos seis -indicó- los tres primeros equipos de más alto ranking de la Copa del Mundo no clasificados pueden quedar en el lugar 12, 13, 14 o que sea, pasan a los Juegos Olímpicos".

Luego de esto el equipo dominicano tendría que esperar hasta el mismo 2028 cuando se realizará la Liga de Naciones, entonces los tres equipos no clasificados aún para las Olimpiadas que hayan acumulado más puntos hasta ese momento, clasifican automáticamente para los Juegos.

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