Presidente de Honduras solicita asesoría a RD para preparar JC Honduras 2029

Luisín Mejía, Nasry Asfura Zablah, Luis Abinader y Kelvin Cruz en el encuentro realizado en el Palacio Nacional ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, solicitó asesoría al presidente Luis Abinader, con miras a la preparación de los XIII Juegos Centroamericanos, que se celebrarán en Tegucigalpa, Honduras, en noviembre de 2029.

Nasry Asfura Zablah fue recibido este domingo en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader, junto a una pequeña comisión de funcionarios e invitados.

La solicitud del mandatario de Honduras es un reconocimiento a los exitosos y recién celebrados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde participaron más de 6,000 atletas de 37 países en unas 40 disciplinas, con un récord histórico de 3,244 medallas, con ocasión de la conmemoración del centenario de la creación de estos juegos regionales en 1926.

Al destacar la colaboración que debe existir entre los países para el fortalecimiento en todos los aspectos, Asfura Zablah citó como una muestra de profesionalismo el trabajo realizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Un ejemplo donde ustedes fueron los actores importantes en todos los aspectos, incluyendo esas 155 medallas", expresó.

Acto seguido, solicitó la colaboración dominicana para organizar el próximo evento deportivo en su país.

Apoyo dominicano

"Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder también prepararnos nosotros y darnos ese apoyo para noviembre del 2029, que somos la sede de los Juegos Centroamericanos en Honduras", dijo Asfura en el Palacio Nacional.

La solicitud fue correspondida por su homólogo Luis Abinader, quien manifestó su disposición de apoyar con la asesoría necesaria para el éxito de los Juegos Centroamericanos Honduras 2029, dando instrucciones al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para que inicie la coordinación y los contactos para esos fines.

El anuncio de que Honduras será la sede de los próximos Juegos Centroamericanos se dio a conocer durante la ceremonia de clausura de los Juegos de Santo Domingo 2026.

Durante el acto, celebrado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, también acompañaron a los jefes de Estado el canciller Víctor (Ito) Bisonó; el ministro de Deportes, Cruz; el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía; y el presidente del Comité Organizador de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, José P. Monegro, quienes también mostraron disposición de asesorar a Honduras en el montaje de su evento, entre otras personalidades.