El camino de las Reinas a Juegos Olímpicos pasa por Mundial y ranking FIVB

Ariana Rodríguez (6) coloca a Gaila González (11) mientras Brenda Castillo asiste en el partido ante Canadá. ( CEDIDA POR LA NORCECA )

Las Reinas del Caribe abandonaron el sábado el Palacio del Voleibol sin el billete olímpico, pero con las sensaciones recuperadas tras el tropiezo en el Norceca y conscientes de que tocará usar la calculadora para las otras dos opciones de llegar a Los Ángeles 2028.

Tras recomponerse con un triunfo sobre Cuba en semifinales el impulso no fue lo suficiente para dar caza a una Canadá que ha agotado su mejor temporada en tres décadas y de la mano del técnico italiano Giovanni Guidetti vuelve a un olimpo del que ha estado fuera desde Atlanta ´96.

Con Estados Unidos como sede y Canadá con el de la Norceca, el domingo Tailandia se sumó a la fiesta al remontarle en Tianjin un 2-1 a China, ganarle en cinco sets y llevarse la plaza directa asiática. En el 2028, las tailandesas debutarán en los Juegos Olímpicos.

En septiembre concluirán los clasificatorios en Sudamérica, África y Europa que darán una plaza, cada uno, y para entonces serán seis los clasificados. Brasil, Kenia e Italia llegan como favoritas para lograr esos cupos continentales.

Con ese escenario, la próxima oportunidad del sexteto quisqueyano se presentará en la Copa del Mundo de 2027, a disputarse entre Estados Unidos y Canadá entre el 20 de agosto y 5 de septiembre. Allí llegarán 32 equipos y habrá tres plazas para los mejores calificados que no hayan obtenido su ticket.

Dominicana finalizó en el escalón 14 en su última participación en el Mundial (2025). El quinto de 2014 ha sido su mejor posición.

En caso de no lograr el objetivo en Norteamérica tocará apostarlo todo a la Liga de Naciones de 2028, una competencia donde las caribeñas nunca han alcanzado los cuartos de final. Al concluir el evento, en mayo, los tres equipos de mejor posición en el ranking sin boleto a California lo sellarán.

Cada juego cuenta

La victoria de Tailandia el domingo sobre China le disparó tres plazas en el ranking y desplazó a las Reinas del Caribe del puesto 14 del mundo, hasta el 15. La derrota dominicana frente a Cuba en la semifinal del Norceca le costó 17.79 puntos, pero el triunfo del viernes sobre el mismo rival solo le sumó 4.17.

La compleja dinámica del ranking obligará al técnico Marcos Kwiek a estar muy pendiente de cada movimiento, a medir cada choque en los próximos 21 meses.

Un escalafón que solo otorga puntos en los torneos oficiales de la FIVB, que no incluye eventos como Juegos Panamericanos, llamados a ocupar un espacio en la agenda de las Reinas en 2027, en Lima.

Así llegó RD a los Juegos Olímpicos

Atenas 2004: Tras Cuba lograr el boleto en Santo Domingo, RD fue a Caracas, en enero de 2004. Brasil ya estaba clasificado y solo tres países se apuntaron en Sudamérica, lo que facilitó la invitación a RD por el oro ganado en los Panam de 2003. En Venezuela, la RD se impuso en los tres juegos.

Londres 2012: En Tijuana, México, ganó la única vacante del Norceca. Venció en la final a Cuba por 3-1.

Tokio 2020: En Santo Domingo, en enero de 2020, un round robin con triunfos sobre México, Canadá y Puerto Rico.

París 2024: En la Copa del Mundo de Ningbo, China, en septiembre de 2023, al finalizar con 6-1 con triunfos sobre Chequia, Canadá, Ucrania, México, Serbia, revés con China y victoria sobre Países Bajos.