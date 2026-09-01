Dominicana aprueba con notas altas programa modelo de FIVB

La lista de buenos resultados de Marcos Kwiek al frente del sexteto femenino dominicano es tan larga como los 18 años que cumplió en mayo pasado en la posición y si alguien pidiera su relevo por no clasificarse el sábado a los Juegos Olímpicos es probable que desde Suiza se cuestione la petición.

En el Congreso 37 de la Federación Internacional de Voleibol, celebrado en 2021 en Tailandia, fue lanzado el FIVB Volleyball Empowerment Programme, una plataforma que identifica a países claves que presenten un Plan Núcleo para impulsar su desarrollo. A los que califican se les proporciona recursos humanos y técnicos para mejorar sus equipos nacionales y profesionalizar sus administraciones.

Entonces, explica la FIVB en su informe colgado en su sitio web, se escogieron nueve países; Albania, Australia, Canadá, Croacia, Francia, Kenia, Paraguay, Filipinas y la República Dominicana.

Quisqueya ha sido un alumno aventajado por su desempeño y el entrenador principal el mejor ejemplo, puesto que los desembolsos al cuerpo técnico están condicionados a resultados en las competencias internacionales en función a lo presentado en la propuesta inicial.

La noche del miércoles, tras la finalización del Norceca la FIVB informó que a través de ese programa la República Dominicana se ha beneficiado con 1,260,000 dólares en apoyo al cuerpo técnico que encabeza Kwiek desde 2021.

El programa también ha recibido 78,000 dólares en apoyo para la adquisición de equipos y 6,000 dólares para la transferencia de conocimientos hasta 2025.

En el tramo, las Reinas del Caribe ganaron el oro tanto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe como los Panamericanos (2023), el Norceca y se clasificaron a los Juegos Olímpicos. Los resultados no pararon de llegar y en 2024 se logró la Copa Panamericana.

No es una ayuda eterna, es piloto, que busca llevar al país a un nivel donde pueda ser sostenible por sí solo.

"Una federación nacional con una selección nacional fuerte será más atractiva para patrocinadores, medios de comunicación, emisoras y gobiernos. Estos recursos adicionales ayudarán a que su federación nacional sea autosostenible y le permitirán organizar más eventos importantes, brindando a sus aficionados locales la oportunidad de ver en vivo lo mejor del voleibol y el vóley playa", explicó el titular de la FIVB cuando se lanzó el programa, el brasileño Ary S. Graca.

Otros beneficiados

Canadá también ha cumplido y ha recibido 1,533,500 dólares en concepto de apoyo para la formación de entrenadores, incluido el nombramiento del italiano Giovanni Guidetti como entrenador principal y director técnico hasta la temporada 2026.

Un movimiento que ha permitido al país norteamericano regresar a los primeros planos. El pasado miércoles, ganó su primer Norceca y el sábado logró su primer boleto olímpico desde 1996. Incluso, Cuba, que rompió su tradición y tocó las puertas del programa, se le han girado 177,000 dólares en concepto de ayuda para la contratación del brasileño Luizomar de Moura como seleccionador nacional para la temporada 2025-2026.

Un recorrido con mucho oro

En la hoja de Kwiek al frente del sexteto femenino dominicano destacan tres clasificaciones olímpicas, cinco Mundiales, cuatro títulos del Norceca, cinco Juegos Centroamericanos y del Caribe y dos Panamericanos y 18 asistencias a la Liga de Naciones, anterior Grand Prix. En el Mundial de 2014 topó su cielo al quedar en el quinto lugar.

En la Copa del Mundo de 2027 tendrá una segunda oportunidad de clasificar el equipo a los Olímpicos y, de ser necesario, una última en la Liga de Naciones de 2028.