El nuevo evento que Marileidy Paulino busca estrenar con podio

Marileidy Paulino estará el sábado en la final de la Liga Diamante, en Bruselas, Bélgica. ( CEDIDA POR LA LIGA DIAMANTE )

Una vez finalice el próximo sábado la final de la Liga Diamante en Bruselas, Marileidy Paulino armará sus maletas hacia el estadio donde logró su corona mundial en 2023 y fijado entre las prioridades del calendario.

La World Athletics estrenará el Ultimate Championship, una competencia concebida bajo la premisa de la exclusividad, cuya edición inaugural se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el Estadio Gyula Zsivotzky de Budapest, Hungría.

Este nuevo certamen repartirá una bolsa total de 10 millones de dólares -la más alta jamás ofrecida en un solo evento de pista y campo- en un formato diseñado para atletas que ya han demostrado su hegemonía global.

Cada ganador de medalla de oro se embolsará 150,000 dólares, más del doble de lo otorgado en el Mundial de Tokio 2025 y multiplica por cinco los 30,000 que otorga una victoria regular en la final de la Liga Diamante.

Campeonato élite

El modelo de competición rompe con el esquema tradicional de nueve días de un Mundial para comprimir la acción en tres jornadas vespertinas de tres horas.

El programa prescinde de las rondas clasificatorias preliminares: las carreras de velocidad irán directamente a dos semifinales de ocho atletas para clasificar a los cuatro mejores a la final, mientras que los eventos de fondo y de campo disputarán finales directas.

El criterio de clasificación es riguroso y selectivo. La nómina se conforma mediante un periodo de elegibilidad de 12 meses que otorga boleto automático a los campeones olímpicos de París 2024, del Mundial de Tokio 2025 y los ganadores de la final de la Diamante 2026.

Impulsado por el presidente de World Athletics, Sebastian Coe, el Ultimate Championship nación con el fin de cubrir un vacío en el calendario atlético y ofrecer un cierre de temporada de alto impacto televisivo y de taquilla.

Aunque el torneo enfrenta el desafío logístico de ubicarse en un mes de septiembre saturado de competencias de élite, la cita de Budapest es la más reciente apuesta para consolidarse como el estándar de la excelencia deportiva y financiera en el atletismo internacional.

Cerrará el año en Londres

Paulino ya se encuentra en Bélgica para la carrera de este sábado (2:04 pm hora dominicana). Allí, la actual campeona olímpica busca convertirse en la primera que gana los 400 metros cuatro veces. Llega como líder en el ranking mundial y ganó las cinco pruebas de la Liga Diamante en una temporada donde ha bajado de los 49 segundos en seis ocasiones. Paulino cerrará el año en ATHLOS Londres, el 16 de septiembre.