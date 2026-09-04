Marileidy, a menos de un minuto de unirse a club selecto en la Liga Diamante

Paulino logró su mejor tiempo del año en París, Francia. ( CEDIDA POR LA LIGA DIAMANTE )

Poco más de doce meses después de perder la corona que llevó en su cabeza durante tres años, una Marileidy Paulino en forma plena regresa este sábado al Estadio Rey Balduino de Bruselas con la posibilidad de retomar el trono y unirse a un reducido grupo de atletas que han conquistado la Liga Diamante en cuatro ocasiones.

Desde la creación del formato moderno del circuito en 2010, solo un puñado de mujeres ha logrado reinar su especialidad al punto de ganar el título de temporada en cuatro o más ocasiones, ninguna de ella en más de tres veces en la vuelta completa al óvalo.

En la lista histórica de campeonas figuran leyendas de la talla de la colombiana Caterine Ibargüen en el salto triple (con 5 trofeos), la neozelandesa Valerie Adams en el impulso de la bala (6 títulos), la croata Sandra Perkovic en el lanzamiento de disco (6 trofeos) y neerlandesa Femke Bol (5 fajas en los 400 metros con vallas.

Paulino, invicta en las paradas del circuito esta temporada y flamante campeona olímpica, llega a la cita belga como la clara favorita para quedarse con el trofeo y el premio de 60,000 dólares reservado para el primer lugar. Ya se ganó 100,000 por su primer lugar en cinco carreras.

Su zancada fluida, remate demoledor y dominio táctico en los metros finales la han posicionado como la figura a vencer en las una vuelta a la pista.

En la Diamond League, la campeona olímpica de los 400 m ha ganado las cinco reuniones en las que ha participado, y en todas ellas corriendo por debajo de los 49 segundos.

Su mejor resultado llegó en el meeting de París, donde la velocista dominicana logró la mejor marca mundial del año (48,48 segundos).

Las rivales

La carrera de este sábado contará con un matiz particular en la línea de salida: la ausencia de su gran rival de los últimos años, la bareiní Salwa Eid Naser, entrenada por el dominicano José Rubio. La ex campeona mundial no estará presente en la pista bruselense, lo que modifica el mapa competitivo de la prueba y deja el camino abierto para que Paulino mantenga el control estratégico de la competencia.

A pesar de la no participación de Naser, el evento no carecerá de exigencia, ya que el encajonado de salida reunirá a varias de las mejores exponentes de la temporada como la noruega Henriette Jaeger, doble campeona europea; la polaca Natalia Bukowiecka, triple medallista olímpica; o la cubana Roxana Gómez.