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Marileidy Paulino
Marileidy Paulino

Este sábado Marileidy Paulino va tras su cuarto título de la Liga Diamante

La carrera será a las 2:04 p.m. en el King Baudouin Stadium, en Bruselas

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    Este sábado Marileidy Paulino va tras su cuarto título de la Liga Diamante
    Marileidy Paulino es la favorita para ganar en los 400 metros femeninos en la Liga Diamante. (EFE)

    Será a las 2:04 p.m. de este sábado, la ocasión especial en la que Marileidy Paulino buscará retomar la corona de los 400 metros femeninos de la Liga Diamante, en una final en la que es la clara favorita.

    La prueba se correrá en el King Baudouin Stadium (Estadio Rey Balduino), en Bruselas, la capital de Bélgica, una instalación de 1930. Con la actuación de la múltiple medallista quisqueyana, aspirar a arrancarle el primer lugar, obliga a sus rivales a correr algo más de 48 segundos y nunca más de 49.

    Paulino buscará su cuarta corona, después de apoderarse del título tres años seguidos (20222023; 2024).

    En 2025 finalizó de subcampeona con 49.23 al ser superada por Salwa Eid Naser (Baréin, 48.70).

    1. 5
      Carreras ha corrido Marileidy Paulino por debajo de 49 segundos en esta temporada de 2026.

    Eso quedó en el pasado. Paulino se mantiene como la reina absoluta de la vuelta completa y en sentido amplio, ha sido la favorita desde 2022, un particular dominio que pocos han exhibido en sus diferentes renglones del atletismo desde ese año a la fecha.

    Ella es la líder mundial de los 400 metros con sus 48.48. Y de sus rivales, solo Aaliyah Butler (Estados Unidos) es la única que ha corrido por debajo de 49 segundos (48.84).

    Lista de salida de la final de los 400 m de la Liga Diamante
    LíneaPaísNombreMMT MMP 
    1BélgicaHelena Ponette
    		50.3150.31
    2CubaRoxana Gómez49.9949.48
    3JamaicaNickysha Pryce49.2748.57
    4Rep. ChecaLourdes Gloria Manuel49.3749.37
    5Rep. Dom.Marileidy Paulino48.4847.98
    6NoruegaHenriette Jæger49.0449.04
    7EE. UU.Aaliyah Butler48.8448.84
    8PoloniaNatalia Bukowiecka49.5748.90
    MMT: mejor marca de temporada. MMP: mejor marca personal 

    Esta temporada de la Liga, Paulino es la única que ha corrido por debajo de los 49 segundos y solo Butler bajó de ese registro. Lo logró el pasado 10 de julio en Mónaco, donde la dominicana también finalizó en primer puesto con un 48.67.

    No sería sorpresa si la medallista olímpica dominicana rompe el "récord del meetingAllianz Memorial Van Damme, fijado en 48.83 por Sanya Richards-Ross (Estados Unidos) el 4 de septiembre de 2009.

    La final de la Liga Diamante se corre los días 4 y 5 de septiembre.

    La apertura contó con la presencia del rey Felipe, la reina Matilde y el príncipe Gabriel, quienes fueron los invitados de honor en el Estadio Rey Balduino para la noche inaugural de la 50.ª edición del Allianz Memorial Van Damme el viernes por la noche.

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    Puntuación de la Liga Diamante en los 400 m
    LíneaPaísNombrePuntos
    1Rep. Dom.Marileidy Paulino40
    2JamaicaNickysha Pryce35
    3Rep. Checa
    		Lourdes Gloria Manuel
    		27
    4Noruega
    		Henriette Jæger
    		25
    5PoloniaNatalia Bukowiecka24
    6CubaRoxana Gómez21
    7EE. UU.Aaliyah Butler20



    		 
    MMT: mejor marca de temporada. MMP: mejor marca personal 

    • De las finalistas, solo Ponette llegó sin clasificarse, pero sí invitada vía "wild car" por la organización de la final de Bruselas. El puesto hubiera correspondido a Stacey Ann Williams (Jamaica), quien quedó con 20 puntos.

     

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