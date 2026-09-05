¡La reina de los 400 metros! Marileidy Paulino conquista por cuarta vez la Liga Diamante

Marileidy Paulino volvió a colocarse en lo más alto de los 400 metros de la Liga Diamante. La campeona olímpica dominicana ganó este sábado la final de la prueba en Bruselas con tiempo de 48.64 segundos, para conquistar por cuarta ocasión el título de la prestigiosa serie mundial.

Paulino, que partió desde el carril cinco, dominó la carrera y cruzó la meta con una ventaja de 56 centésimas sobre la noruega Henriette Jæger, quien terminó segunda con 49.20.

La jamaiquina Nickisha Pryce ocupó el tercer puesto con 49.36, mientras que la estadounidense Aaliyah Butler fue cuarta con 49.98. Los resultados oficiales muestran además a la checa Lurdes Gloria Manuel quinta (50.18), la cubana Roxana Gómez sexta (50.88), la polaca Natalia Bukowiecka séptima (51.33) y la belga Helena Ponette octava (51.41).

El triunfo permite a Paulino recuperar el trofeo que perdió el año pasado, cuando terminó segunda en la final de 2025 ante la bareiní Salwa Eid Naser. La dominicana había dominado el circuito durante tres temporadas consecutivas, al ganar las ediciones de 2022, 2023 y 2024.

La “Gacela de Nizao” también consiguió el “Meet Record” (récord de la competencia) en los 400 metros en Bruselas. Esto significa que Marileidy Paulino estableció el mejor tiempo registrado en esta prueba en la historia de la competencia con sus 48.64 segundos.

Temporada de ensueño

La victoria en Bruselas también confirma la extraordinaria temporada de la velocista de Don Gregorio.

Paulino ganó las cinco carreras de 400 metros que disputó durante la fase regular de la Liga Diamante —Doha, París, Mónaco, Londres y Silesia—, antes de afrontar una final en la que los puntos acumulados durante el año dejaron de tener valor y el campeonato se decidió en una sola carrera.

Su mejor registro de la temporada continúa siendo el 48.48 segundos conseguido en París el 28 de junio, marca que la colocó como líder mundial del año. El 48.64 de Bruselas, sin embargo, representa otro registro sobresaliente y fue suficiente para que la dominicana cerrara con autoridad su campaña en el circuito.

En 2025 corrió 49.23 segundos en la final y fue superada por Naser, quien se impuso con 48.70. Ahora, en el mismo escenario en el que llegó como favorita y con el mejor registro mundial del año, la dominicana respondió como lo ha hecho durante buena parte de su carrera: ganando cuando más importaba.