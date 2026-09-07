Marileidy Paulino se mueve a una élite más cerrada tras un cierre espectacular; ahora va por más

La atleta dominicana Marileidy Paulino celebra su victoria en los 400 metros femeninos durante la segunda jornada de la 50.ª edición del Memorial Van Damme Diamond League, celebrada en el estadio Rey Balduino de Bruselas, Bélgica, el 5 de septiembre de 2026. ( DURSUN AYDEMIR / ANADOLU VÍA AFP )

Levantar el trofeo de la Liga Diamante por cuarta vez eleva a Marileidy Paulino aún más dentro de la élite de este circuito mundialista.

Así ella cierra otra Liga más en la que posee tres títulos corridos. Será una bonita fecha para recordar luego que ese día su compatriota Joheirry Mola ganara el título Miss Mundo.

Ella es una de dos latinas con ese privilegio y así se ubica entre las mejores de toda la historia, desde que fue abierto este campeonato en 2010, en sustitución de la Liga Dorada.

El pasado sábado, en Bruselas, Paulino líder mundial de los 400 metros planos esta temporada (48.48), se llevó el primer lugar para conquistar su cuarta Liga Diamante en el King Baudouin Stadium (Estadio Rey Balduino), en Bruselas, capital de Bélgica.

Allí dejó claro que para ganarle es necesario correr 48 segundos. Más de ahí, es complicado. Ella sentenció su corona con un 48.64 para establecer nuevo récord del meeting Allianz Memorial Van Damme.

Ese tiempo es el segundo mejor de la temporada y ambos son de ellas.

En la élite de la élite de la Liga

Ganar el título de la Liga Diamante la lleva a quebrar un empate con otros 10 atletas (en ambas ramas) con los que llegó igualado a Bruselas, todos con tres.

Ahora con su cuarto trofeo, se suma a otros siete atletas que han logrado esa hazaña: en 100 metros, Shelly-Ann Fraser-Pryce. (2012-13; 2015 y 22); salto de altura: Mariya Lasitskene (Rusia, 2017-21); salto con garrocha: Katerina Stefanidi (Grecia, 2016-19); salto triple: Caterine Ibargüen (Colombia, 2013-16); 110 metros vallas: Dawn Harper-Nelson (EE. UU., 2012-15). En varones, en 800 metros, Emmanuel Wanyonyi (Kenia, 2023-26), cuatro corridas, la última en esta edición. Y en 1500 metros, Timothy Cheruiyot (Kenia, 2017-21).

Metas siguientes

Para 2027, Paulino buscará una diadema más. Si todo marcha como va, entonces estará dentro de un círculo más cerrado de atletas que al final de la próxima temporada tendrán cinco o más trofeos de esta Liga.

Eso es mirando hacia 2027, solo sobre este circuito. Más cercano aún está el World Athletics Ultimate Championship, el nuevo campeonato que tiene por sede a Budapest, capital de Hungría entre el 11 y el 13 de septiembre.

En su caso, ella tiene por fechas el 11 de septiembre en la ronda semifinal (1:38 p.m., hora dominicana) y la final al día siguiente (12:08 p.m.).

Como en la Diamante, es la ampliamente favorita para llevarse el trofeo, los 150 mil dólares por el primer lugar y un brazalete otorgado por World Athletics garantizado para cada competidor.

Mismo escenario

El Ultimate tendrá por escenario el Gyula Zsivótzky National Athletics Centre.

Fue justo allí donde Paulino conquistó su primer oro mundial en el 2023 con un 48.76. De paso, la única que corrió por debajo de los 49 segundos.

A fin de cuentas, el mismo mensaje: vencer a Paulino exige correr bajo el umbral de ese tiempo. Fuera de ahí, las posibilidades son escasas. Quizás inexistentes.