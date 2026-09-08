Todo comenzó con regalos personales. Para esa época la selección femenina ni siquiera aparecía entre las primeras 100 del ranking mundial.

Eran principios de los 90s. Milagros Cabral, excapitana de la selección, lo lleva presente. En una ocasión entraron a una tienda en un país determinado. Allí, el director del programa de Selecciones Nacionales Femeninas, Cristóbal Marte, le permitió a las 12 tomar un carrito y llenarlo por completo de lo que quisieran.

En otra oportunidad entraron a una tienda de relojes y ahí les permitió tomar el reloj de su preferencia, el cual "aún conservo", dice Cabral.

Pero luego el equipo maduró, comenzaban a estar en ranking de cierta importancia y en 1998, luego de ganar la plata de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Marte comenzó a pagar con premio metálico las actuaciones.

RD$6,300,000

Entregó en total el presidente del Proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), Cristóbal Marte a las jugadoras de la seleccipon nacional de voleibol de mayores.

Eso creció a tal nivel, que ayer entregó a sus Reinas del Caribe, por el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, RD$3,800,000 de pesos y otros RD$2,500,000 por los premios individuales, que suman RD$6,300,000.

Eso se suma a los RD$3,800,000 que por equipo de oro ofreció el Ministerio de Deportes. Cuatro jugadoras de la reserva recibieron RD$20,000 cada una y otra suma igual del Miderec.

Así las Reinas fueron las más beneficiadas económicamente, en especial su libero Brenda Castillo que por sus tres premios individuales ganó RD$750,000, más los RD$180,952.38 del Miderec y el mismo bono del proyecto (RD$1,110,000), solo superada por la velocista Liranyi Alonso (RD$1,200,000) por sus cuatro oro.

Entretanto que Yonkaira Peña sumó RD$861,904.76.; de los que RD$500,000 por sus dos premios individuales, más RD$180,952.38 por el Miderec y una cifra igual del proyecto de voleibol.

También ganaron premios

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/09/cristobal-marte-entrega-de-premios-3f666dcc.jpeg Cristóbal Marte, al centro de la mesa, encabezó la entrega de premios a las atletas y entrenadores de la selección nacional de voleibol femenino. (CARLOS SÁNCHEZ G.)

La selección

Las integrantes de la selección que ganó el oro de los Juegos son Cándida Estéfany Arias Pérez, Brenda Castillo, Camila Victoria de la Rosa Herrera, Flormarie Heredia Colón, Gaila Ceneida González López, Geraldine Sthefany González, Brayelin Martínez, Jineiry Martínez, Niverka Dharlenis Marte Frica, Yonkaira Peña Isabel, Yaneiris Rodríguez Durán y Alondra Denis Tapia Cruz.

También ganaron premios, Marte Frica (mejor acomodadora); Brayelin (segunda mejor atacante); Geraldine (primera bloqueadora); Jineiry (segunda bloqueadora) y Gaila (mejor opuesta).

Las reservistas son Katielle Altagracia Alonso Vargas, Larysmer Martínez Caro, Massiel Matos Durán y Florangel Shaylin Terrero Contreras.





Los entrenadores, encabezados por Marcos Kwiek también fueron premiados, así como todo el cuerpo técnico y masajistas.