Los Ultimate Championships, un maná económico inédito en el atletismo

Una imagen tomada con un dron muestra el Centro Nacional de Atletismo Gyula Zsivotzky, que será la sede del Campeonato Mundial de Ultimate de Atletismo en Budapest, Hungría, el 8 de septiembre de 2026. ( EFE/ROBERT HEGEDUS )

"¡Inesperado poder ganar esas cantidades!": con una dotación global de diez millones de dólares en premios, los Ultimate Championships que se disputan de viernes a domingo en Budapest traen primas inéditas en el atletismo, un deporte que explora cómo ganar en atractivo.

Esta nueva competición, pensada para dar impulso a las audiencias televisivas de un deporte que acusa falta de visibilidad fuera de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, cuenta con la mayoría de grandes nombres, atraídos por un "prize money" sin precedentes en este deporte.

Cada 'Ultimate Champion' se irá de la capital húngara con un cheque de 150.000 dólares (129.000 euros), que es más del doble que lo que se consigue por un título mundial (70.000 dólares) y tres veces más que por un récord del mundo (50.000 dólares).

Los segundos clasificados se embolsarán 75.000 dólares y los terceros se llevarán 40.000 dólares.

Incluso los últimos, los decimosextos clasificados, se llevarán 2.000 dólares por su presencia.

"En relación a una victoria en el Mundial, han superado el doble de la cantidad, lo que muestra la seriedad de la competición y los esfuerzos de los organizadores en términos de marketing e impacto mediático. Para nosotros supone una oportunidad enorme", destaca el británico Josh Kerr, campeón mundial de 1.500 metros en 2023.

- "Estabilidad financiera" -

"Es el mayor prize money que ha existido en el atletismo", celebra Sebastian Coe, el presidente de la Federación Internacional del Atletismo, especialmente implicado en ese aspecto del deporte profesional.

En 2024, su federación fue la primera en distribuir primas a los campeones olímpicos (50.000 dólares), una iniciativa que generó malestar en el Comité Olímpico Internacional (COI).

"Conocéis mi opinión sobre este asunto. Para mí, las primas son el tercer pilar, del que nadie habla, sobre el bienestar de los atletas. Están la salud física y la salud mental, pero nada puede existir sin estabilidad financiera", subraya el dirigente británico.

Los atletas clasificados a estos Ultimate Championships no ocultan su satisfacción con este nuevo proyecto, teniendo en cuenta además que no todos consiguen atraer patrocinadores ni contratos sustanciosos.

"En una disciplina como la nuestra, en la que no se gana dinero, esta competición tiene importancia", subrayaba a mediados de agosto el lanzador de martillo francés Yann Chaussinand, segundo mejor de este año.

"Todos mis rivales han luchado por clasificarse, ¡es inesperado poder ganar esas cantidades cuando eres lanzador!", añadió este atleta de una prueba generalmente muy alejada de los focos.

- "En la buena dirección" -

Incluso para las estrellas del atletismo, que tienen ingresos más altos, las primas de estos Ultimate Championships son un paso adelante.

"Un prize money así es realmente impresionante. Es un paso en la buena dirección, aunque todavía quede trabajo para que todos los atletas puedan ser remunerados a su justo valor", subraya la velocista estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, campeona mundial de 100 y 200 metros.

"Vamos en la buena dirección con estos campeonatos", estima también Josh Kerr.

"El running vive un boom y vemos los progresos en los contratos y las primas. 150.000 dólares es mucho. Hay otros deportes en los que se gana todavía más, pero son avances que requieren años y años de marketing", indicó.

El año pasado, el exatleta estadounidense Michael Johnson intentó promover su deporte creando el Grand Slam Track, un circuito de competiciones que pretendía reunir a los mejores del mundo en duelos apasionantes, con atletas con contrato y primas ya elevadas.

Pero el proyecto terminó siendo un fiasco, sin acabar su primera edición.

"Hubo esos problemas de dinero, pero desde el punto de vista del marketing creo que habían visto bien la situación. Todo el mundo se dio cuenta de que así es el mundo en el que ahora vivimos", estimó Kerr.