Marileidy Paulino avanzó a la final del Ultimate Championship con el mejor tiempo

Marileidy Paulino buscará la corona en el estadio donde ya en 2023 se consagró como campeona del mundo. ( CEDIDA POR LA LIGA DIAMANTE )

La estelar velocista dominicana Marileidy Paulino dio un paso firme este viernes hacia un nuevo hito en su carrera al clasificar de manera contundente a la gran final de los 400 metros planos en la primera edición del World Athletics Ultimate Championship, que se disputa en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, Hungría.

La campeona olímpica dominó su heat semifinal con autoridad, ratificando el excelente estado de forma que la ha consolidado como la máxima dominadora del cuarto de milla a nivel global. Lo hizo con tiempo de 49.58 segundos, el mejor entre las 16 participantes en los dos heats.

Desde los primeros metros de la prueba, Paulino impuso su característico ritmo solvente y controló la ventaja sobre sus principales contrincantes, asegurando el boleto directo a la pelea por las medallas sin necesidad de desgastarse al máximo en el tramo final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/screenshot-2026-09-11-135210edited-bf14c4d5.png Así quedó el heat dominado por Paulino.

Dentro de esa fase también avanzaron la bairení Salwa Eid Naser (49.67), la jamaiquina Pryce Nickisha (49.72) y la cubana Roxana Gómez (50.34).

Con este triunfo en la fase previa, la atleta caribeña se instala en la carrera decisiva programada para este sábado 12 de septiembre, a las 12:08 pm, hora dominicana.

La cita en la capital húngara representa un escenario muy especial para la velocista, quien guarda gratos recuerdos de esta misma pista tras proclamarse campeona del mundo en 2023, la primera mujer quisqueyana en lograrlo.

El torneo, ideado por World Athletics como el evento cumbre para cerrar la temporada con los mejores exponentes del planeta, reúne exclusivamente a medallistas olímpicos, mundiales y líderes del ranking.

Para la final de este sábado, Paulino saldrá como una de las principales favoritas para colgarse la presea dorada y adjudicarse el codiciado premio económico de 150,000 dólares reservado para los campeones de cada disciplina.

Su compatriota Yeral Núñez competirá en los 400 metros con vallas el sábado a la 1:57 p. m., mientras que su final está programada para el domingo a las 12:36 p. m. Y finalmente, Alexander Ogando lo hará en los 200 metros el domingo con semifinal y final para esa misma jornada.

Paulino, Núñez y Ogando representarán a República Dominicana como parte de los 381 atletas de 65 países que competirán en este certamen, del 11 al 13 de septiembre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/final-400-73f26468.png Lass 8 que se clasificaron a la final de los 400 metros delUltimate Championship.

Los premios

Esta nueva competición, pensada para dar impulso a las audiencias televisivas de un deporte que acusa falta de visibilidad fuera de los Juegos Olímpicos y los Mundiales, cuenta con la mayoría de grandes nombres, atraídos por un "prize money" sin precedentes en este deporte.

Cada 'Ultimate Champion' se irá de la capital húngara con un cheque de 150.000 dólares (129.000 euros), que es más del doble que lo que se consigue por un título mundial (70.000 dólares) y tres veces más que por un récord del mundo (50.000 dólares).

Los segundos clasificados se embolsarán 75.000 dólares y los terceros se llevarán 40.000 dólares.

Incluso los últimos, los decimosextos clasificados, se llevarán 2.000 dólares por su presencia.