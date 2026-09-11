Marileidy Paulino va por otro hito en la crema del atletismo mundial en el Ultimate Championship

Marileidy Paulino avanza hacia la meta el pasado 5 de agosto cuando ganó el oro de los 400 metros del torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Marileidy Paulino enfrenta hoy otra meta como una de las grandes figuras del World Athletics Ultimate Championship, el evento que reúne a lo mejor de lo mejor, la crema del atletismo mundial, donde está llamada a colocar su sello y, en consecuencia, el de República Dominicana.

Esta es la edición inaugural de esta competencia bienal de World Athletics, que reúne al final de la temporada a campeones olímpicos, mundiales, ganadores de la Liga Diamante y a los atletas más destacados del año para determinar al "campeón de campeones".

Y es que aquí compiten campeones olímpicos, mundiales, de la Liga Diamante y algunos de los mejores ranqueados del mundo.

Paulino es única en varias áreas, entre otras: primera dominicana en ganar una Liga Diamante; en conquistar el primer oro femenino del atletismo dominicano en un Mundial; en ganar el primer oro del relevo mixto, junto a Lidio Feliz, Alexander Ogando y Fiordaliza Cofil; y primera líder mundial de cualquier disciplina.

Y ahora buscará ser la primera campeona del Ultimate Championship.

La exclusividad del campeonato exige la presencia de al menos algunos de los mejores 20 del mundo.

Fue creado bajo la actual gestión del presidente de World Athletics, Sebastian Coe, para celebrarse cada dos años, en los que no haya Campeonato Mundial, y darle así un cierre de alto nivel al atletismo del planeta en esos años.

Paulino corre hoy el primer heat de la semifinal a la 1:38 p. m. (hora dominicana). De avanzar, irá a la final del sábado a las 12:08 p. m. Su compatriota Yeral Núñez competirá en los 400 metros con vallas el sábado a la 1:57 p. m., mientras que su final está programada para el domingo a las 12:36 p. m. Y finalmente, Alexander Ogando lo hará en los 200 metros el domingo con semifinal y final para esa misma jornada.

Yeral Núñez es un medallista de oro en su especialidad en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Ogando fue plata en su evento.

Paulino, Núñez y Ogando representarán a República Dominicana como parte de los 381 atletas de 65 países que competirán en este certamen, del 11 al 13 de septiembre, en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest (National Athletics Centre), en Hungría.

Fue en este mismo escenario donde Paulino ganó su primera medalla de oro mundial, el 23 de agosto de 2023 . Tres años después, está en el camino de quedarse con dos gratos recuerdos en este estadio.

Como ha sido habitual, vencerla significa correr por debajo de los 49 segundos, una barrera que Paulino ha superado siete veces en su evento.

Premios

Este campeonato bienal no otorga medallas, pero sí una pulsera para todos los competidores. Los ganadores también recibirán un trofeo.

Los ganadores individuales recibirán 150,000 dólares por el primer lugar; el segundo obtendrá 75,000 y el tercero, 40,000 dólares. Y, se logre el podio o no, todos reciben dinero: el último clasificado, el puesto 16, se quedará con 2,000 dólares.

World Athletics repartirá 10 millones de dólares entre los competidores de las 28 pruebas programadas para este campeonato inicial, que "tiene que verse y sentirse diferente", como dijo Coe.