Marileidy Paulino lo confirma: es una campeona de campeonas; gana el Ultimate en Budapest

Otro reto nuevo y prueba superada. Así ha sido la trayectoria de Marileidy Paulino desde que logró un podio en los Juegos Olímpicos de 2020 hasta pasar a ser la líder indiscutible de los 400 metros, lo que confirma ahora con su primer lugar con un tiempo de 49.07 en el novedoso World Athletics Ultimate Championship.

Además del trofeo, la dominicana se embolsó 150,000 dólares, el premio que ofrece World Athletics para los ganadores del primer lugar en las pruebas individuales.

Paulino conquistó la primera versión de este campeonato, al superar a Henriette Jaeger (Noruega) con 49.28 que se quedó con el segundo lugar y en tercero Nickisha Pryce (Jamaica) con 49.46. La quisqueyana no se vio obligada a correr 48 segundos; pero un responsable 49.07 fue suficiente para batir a sus rivales.

Así la dominicana confirma la supremacía de los 400 metros, en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, un escenario conocido para la caribeña, donde hace tres años subió al podio para ser la campeona mundial de su evento.

El triunfo agrega otro capítulo a una carrera que en los últimos años ha estado marcada por grandes conquistas.

Paulino inició esta etapa con aquella histórica medalla de plata en los 400 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, además de la plata en el relevo mixto 4x400 metros.

Un año después, en el Mundial de Eugene 2022, volvió a subir al podio individual con otra medalla de plata y fue parte del relevo mixto dominicano que conquistó el oro mundial.

En 2023, la dominicana se proclamó campeona de los 400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, donde además ayudó a República Dominicana a ganar el oro en el relevo mixto 4x400 metros.

Ese mismo año llegó uno de los momentos más importantes de su carrera: Paulino se proclamó campeona mundial de los 400 metros en Budapest, precisamente en el mismo estadio donde ahora acaba de agregar otro título a su colección.

En París 2024 dio otro paso histórico al convertirse en la primera mujer dominicana campeona olímpica, al conquistar el oro de los 400 metros con 48.17 segundos, récord olímpico.

Y en este 2026, la cosecha ha continuado.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Paulino volvió a completar el doblete: ganó el oro individual en los 400 metros y encabezó el relevo mixto 4x400 metros que también se llevó el título para República Dominicana.

En el relevo, corrió la última posta en 48.51 segundos y el equipo dominicano triunfó con récord de los Juegos de 3:10.57. En los 400 metros, ganó en 48.94 segundos, mejorando en más de un segundo su propio récord de la justa.

También en 2026, Paulino volvió a imponerse en la Liga Diamante, competencia que ya había conquistado anteriormente, y cerró el circuito con una nueva marca que reafirmó su dominio en la especialidad.

Ahora suma a esa colección el título más reciente y, al mismo tiempo, uno que tiene un significado particular: es la primera campeona del World Athletics Ultimate Championship, una competencia creada por World Athletics para reunir a una selección de los mejores atletas del mundo y ofrecer un gran campeonato en los años en que no se disputa el Mundial.