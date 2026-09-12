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Ultimate Championship
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Jefferson-Wooden y Bednarek triunfan en 100 m en los Ultimate Championships

La velocista firmó así la mejor marca mundial de esta temporada

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    Jefferson-Wooden y Bednarek triunfan en 100 m en los Ultimate Championships
    Melissa Jefferson-Wooden, de Estados Unidos, celebra tras ganar la final de los 100 metros femeninos del Campeonato Mundial de Ultimate de Atletismo en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, Hungría, el 12 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/TAMAS VASVARI)

    Doblete de Estados Unidos este sábado en los 100 metros de los Ultimate Championships de Budapest: la campeona mundial Melissa Jefferson-Wooden se llevó la victoria en la carrera femenina (10.62), poco antes de que su compatriota Kenny Bednarek lo consiguiera en la masculina (9.85).

    Jefferson-Wooden, de 25 años, firmó así la mejor marca mundial de esta temporada. Venció en una carrera de lujo a la campeona olímpica santalucense, Julien Alfred, segunda con 10.74, y a la también estadounidense Sha'Carri Richardson, tercera con 10.76.

    Con su 10.62 en el estreno de esta competición de atletismo, Jefferson-Wooden se acercó además a una centésima de su mejor marca personal, los 10.61 que consiguió el año pasado en el Mundial de Tokio.

    Instantes después tuvo lugar la carrera de la línea recta en la categoría masculina y allí Bednarek sorprendió con su 9.85, su mejor crono de este año, para imponerse al campeón mundial jamaicano Oblique Seville, segundo con 9.90.

    En tercer lugar quedó el también estadounidense Ronnie Baker, con 9.93.

    Bednarek, de 27 años, es principalmente un especialista en otra prueba de la velocidad, los 200 metros, donde fue subcampeón olímpico en Tokio en 2021 y en París en 2024, además de subcampeón mundial en Eugene en 2022 y en Tokio en 2025.

    También se ha llevado tres títulos en la Liga de Diamante en esos 200 metros (2021, 2024, 2026).

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