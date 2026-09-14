Marileidy Paulino reitera en 2026 que su reinado no tiene fecha de caducidad

En Budapest, Marileidy Paulino ha logrado dos de sus mayores logros. ( CEDIDA POR TEAM PÉREZ )

El Centro Nacional de Atletismo de Budapest se ha convertido oficialmente en la catedral sagrada de la gloria para Marileidy Paulino.

En la misma pista húngara donde en 2023 hizo historia al convertirse en la primera mujer dominicana en ganar un título mundial (el cualquier disciplina afiliada al COI), la gacela de Don Gregorio volvió a reinar y enviar un mensaje dentro de un ciclo olímpico donde puede consagrarse como una de las grandes de siempre.

Paulino se proclamó campeona del Ultimate Championship 2026, el nuevo certamen cúspide ideado por World Athletics para reunir en exclusiva a la élite del planeta. Un título con categoría de un Mundial y con un premio sin precedentes, 150 mil dólares.

En la final de los 400 metros planos, la quisqueyana desplegó una ejecución táctica perfecta y hasta se dio el lujo de bajar la marcha en los últimos 10 metros y no necesitar de otro crono por debajo de los 49 segundos para cruzar de primero (49.07).

La conquista en tierra de Ferenc Puskás echó otra capa de barniz a una temporada 2026 de recuperar sensaciones tras perder el curso pasado las coronas de la Liga Diamante y Mundial.

Su solvente año competitivo cierra el viernes en la capital inglesa cuando se disputen los ATHLOS London 2026 con premio de 65 mil dólares al ganador.

Un 2026 de leyenda

Una semana antes de triunfar en Hungría, Paulino ratificó su supremacía en el circuito profesional al recuperar la corona de Diamante, la primera que lo logra en cuatro ocasiones.

Sin embargo, más allá de la acumulación de trofeos, el gran mensaje enviado por Paulino este 2026 ha sido su implacable consistencia frente al cronómetro.

En una demostración de fortaleza física y madurez competitiva, la velocista dominicana ha corrido siete veces por debajo de la mítica barrera de los 49 segundos esta temporada, dejando atrás la marca de la alemana Marita Koch, que logró cuatro en 1984, según el registro de la World Athletics.

La peraviense ya suma 14 en su fulgurante carrera que despegó en 2021 con plata olímpica en individual y como parte de la cuarteta 4x400 mixta. Solo Koch (15) lo ha logrado en más ocasiones.

Un rendimiento que la coloca al lado de leyendas de la distancia como Koch, Jarmila Kratochvílová y Marie-José Pérec.

Lo que sigue

El triunfo en Budapest sirve como la plataforma perfecta para ilusionar el nuevo ciclo olímpico.

Una ruta de máxima exigencia que tendrá su primera gran parada en el Campeonato Mundial de Atletismo de Beijing 2027.

El cita en la capital china promete ser un duelo muy esperado del atletismo: la revancha entre Paulino y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone.

Tras la electrizante final del Mundial 2025 donde la norteamericana requirió del segundo mejor tiempo de la historia (47.78) para imponerse a una Paulino que implantó el tercer mejor crono (47.98). La edición de 2027 se perfila como la gran oportunidad de redención para Paulino.

Su exhibición de poderío en 2026 envía un mensaje contundente a la pista: la reina de los 400 metros no cederá terreno y llegará a Asia en su punto cumbre.

El ciclo comprende los Juegos Panamericanos de Lima 2027, donde Paulino puede retener su cetro continental, para desembocar en el gran objetivo de la era: los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde buscará segundo metal dorado, doblete que solo Marie-José Pérec (1992 y 1996) ha logrado en la especialidad.

Ogando, Alonso y Núñez no avanzaron

A Budapest también llegaron otros tres atletas dominicanos, pero no superaron la semifinal. Alexander Ogando, en los 200 metros, terminó con 20.64 segundos, último entre los ocho competidores de su fase. En esa misma modalidad, pero en femenino, Liranyi Alonso, quien ganó los 100 y 200 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue sexta de su heat con tiempo de 22.96. En los 400 metros con vallas, Yeral Nuñez, campeón en Santo Domingo 2026, finalizó en la casilla 12 con 48.27.