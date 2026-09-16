Tras los Juegos de Santo Domingo 2026; los Panamericanos de Lima 2027 es el principal objetivo

La República Dominicana deberá enfocarse ahora en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que serán del 23 de julio al 8 de agosto. La imagen es del desfile inaugural de los pasados Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Es hora de reagrupar y planificar. Luego del regocijo producto de las medallas obtenidas por República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, es momento de reenfocar la dirección del deporte dominicano.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 (23 de julio al 8 de agosto) son la próxima parada de un evento multidisciplinario para Dominicana, para la cual restan 309 días. Se competirá en 38 deportes y 58 disciplinas, con más de 6,900 atletas de 41 países.

Los Centroamericanos dejaron un exquisito sabor de triunfo con sus 150 medallas (46/37/67), aunque, claro está, los Panamericanos representan un escalón más exigente para pensar en repetir ese resultado a nivel continental.

Sin embargo, tampoco es para bajar el listón con respecto a lo que fueron los Juegos de Santiago de Chile 2023, donde amasó 32 medallas (8/7/17), liderado por el atletismo (3/3/3), tal como ahora en Santo Domingo 2026.

El presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, reconoce el compromiso tras el nivel mostrado por el país en la pasada fiesta deportiva local del 24 de julio al 8 de agosto.

El primer paso de esa organización ya se dio con el nombramiento del jefe de misión, puesto que ocupa Gary Hernández, presidente de la Federación Dominicana de Tenis de Mesa.

Para Santiago 2023, el Ministerio de Deportes, dirigido entonces por Francisco Camacho, aportó más de 280 millones de pesos para la preparación de los atletas que asistirían a Santiago de Chile.

Unos 238 atletas asistieron a ese país suramericano.

"Dije en el Comité Ejecutivo que esta actuación de los Centroamericanos (y del Caribe Santo Domingo 2026) nos compromete más a mantener o mejorar el nivel panamericano", dijo Bautista, cuyo mandato en el COD estará en juego en las elecciones de este año.

El país bajó su total de medallas con respecto a Lima 2019, cuando ganó 39 preseas (10/12/17).

El dirigente olímpico dijo que para la semana entrante comenzará a reunirse con la dirección técnica del organismo, con el fin de confeccionar los trabajos pertinentes para un mejor resultado.

Comisión electoral

El COD celebró su asamblea de federaciones deportivas con el fin de aprobar la comisión electoral de las elecciones de la entidad el próximo 2 de diciembre. Será integrada por el doctor Dionisio Guzmán (presidente); el cronista Jorge Torres y el miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Rafael Villalona.