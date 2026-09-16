Pese a los momentos difíciles, la saltadora Evelina Minaya mira hacia los Panamericanos de 2027

Evelina Minaya durante la ceremonia de premiación del salto largo el pasado 5 de agosto de 2026, correspondiente al pasado torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

El 5 de agosto pasado, Evelina Minaya conseguía una marca de 6.49 metros para llevarse la medalla de plata en salto largo. Y al final, en lugar de saltar, como el resto de los 22 medallistas de atletismo, ella se destapaba en llanto.

Su madre, Máximena Belize, su principal partidaria, estaba postrada en cama por un cáncer.

Eso no ha cambiado todavía. Y ella tampoco. En medio de la situación, la saltadora tiene su mente en el siguiente escalón: los Juegos Panamericanos Lima 2027.

"Soy guapa", dijo Minaya, quien también deberá recuperarse de sus dos tibias, que "me molestan desde mayo", dijo la atleta a Diario Libre.

Pero aún así se tomará un período de descanso antes de volver a la acción. "Quiero ir a los Juegos Panamericanos. Yo sé que puedo", señaló la atleta desde Puerto Plata, donde reside.

Su salto fue medalla de plata en los Panamericanos de Santiago de Chile.

Fue en esa provincia, en el municipio de Montellano, donde descubrió su deporte de la manos de sus primeros entrenadores Ana Castillo y Hugo Guzmán.

Minaya volverá a trotar, eso espera, dentro de algo más de un mes, si sus tibias se lo permiten.

De momento toma calcio entre con el fin de fortalecer esa la parte inferior de la pierna, debajo de la rodilla.

Respaldo para su madre Por su medalla de plata, Minaya recibió un incentivo de RD$150,000. Es de donde ha acudido para comprar los medicamentos a su progenitora. Así como para pagar el colegio por el año completo de su hijo de cinco años. Muchas ayudas propuestas para su madre nunca llegaron, otras sí. Incluso varias de ellas de "forma anónima". Cirineos que prefieren ayudar de forma silenciosa. "Hay personas que me ayudaron en silencio", dijo. La alcaldesa Carolina Mejía envió unos medicamentos que requieren una enfermera pues son para ser inoculados de forma intravenosa. Lo más doloroso es que un colaborador, "Iván Fernández", le ofreció ayuda en un importante hospital de Santiago. Lamentablemente Maximena luce rendirse por su "cáncer de pulmón" que ya hizo metástasis, por lo cual no quiere moverse a Santiago. Entonces, como le han sugerido, quizás sea necesario la ayuda de "un sicólogo".