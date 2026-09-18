Liranyi Alonso se despide con el título del Memorial Janusza Kusocinskiego en Silesia, Polonia

En esta imagen de archivo, Liranyi Alonso corre hacia la meta durante la prueba de relevo de 4x100 metros en la que la cuarteta quisqueyana ganó la medalla de oro del torneo de atletismo de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Alonso ganó hoy los 100 metros del Memorial Janusza Kusocinskiego. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Liranyi Alonso terminó el año como esperaba: por lo alto.

La velocista conquistó el primer lugar del Memorial Janusza Kusocinskiego que se corrió este viernes en Chorzów, Polonia. Allí cerró con un tiempo de 11.28 en la prueba de los 100 metros.

Alonso superó a Malgorzata Pojeta, quien cerró con11.62 y el tercer lugar fue para Maayke Tjin A-Lim, de Países Bajos con 11.68 en la competencia disputadoa en el Estadio Silesia (Stadion Slaski).

La corredora vegana, ganadora de cuatro medallas de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tendrá por delante los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Mundiales de Atletismo de ese año.

El Janusza Kusocinskiego es un evento celebrado en honor de este fenecido atleta polaco medallista de los Juegos Olímpicos Los Angeles 1932 en los 10000 metros. Fue también medallista de plata en el Campeonato Europeo en la distancia de 5.000 metros.

Participó en la guerra defensiva de su país en septiembre de 1939 y fue capturado por los nazis para ser ejecutado al año siguiente.

Final del Memorial Janusza Kusocinskiego

Lugar Carril Atleta País Tiempo 1 5 Liranyi ALONSO Rep. Dominicana 11.28

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