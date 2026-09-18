Marileidy Paulino lo gana todo: liquida el Athlos London y cierra un 2026 inolvidable

Marileidy Paulino corrió nueve carreras por debajo de los 49 segundos en 2026, lo nunca antes visto. ( CEDIDO POR TEAM PÉREZ )

La pista del StoneX Stadium de Londres fue el escenario del último acto de una temporada monumental. La dominicana Marileidy Paulino ratificó su hegemonía absoluta en los 400 metros planos al adjudicarse la victoria en Athlos London, el exclusivo evento atlético femenino que bajó el telón del calendario internacional de pista y campo en 2026.

Con una ejecución impecable de su libreto de carrera, la atleta quisqueyana cruzó la meta en el primer lugar al registrar un tiempo de 48.89 segundos, superando con autoridad en la recta final a sus principales contendoras, la noruega Henriette Jæger (49.85), quien lideró la mayor parte de la prueba, y la jamaiquina Nikisha Pryce (49.39).

Tuvo que emplearse bien a fondo la peraviense para llevarse el primer puesto. En la prueba solo compitieron seis atletas. La bairení Salwa Eid Naser no salió a la pista, si bien estaba anunciada.

Con este triunfo, Paulino no solo se embolsó el premio de 65,000 dólares y la codiciada corona confeccionada por Tiffany & Co., sino que selló un hito histórico al firmar su novena carrera del año por debajo de la barrera de los 49 segundos, marca histórica.

Además, empató con la alemana Marita Koch como las únicas atletas en la historia que han corrido 15 pruebas por debajo de los 49 segundos.

La estrategia de la victoria

Fiel a su estilo de menor a mayor, Paulino mantuvo el control del ritmo durante los primeros 200 metros, administrando el esfuerzo frente al arranque agresivo de Jæger. Al ingresar a la última curva, la «Gacela de Nizao» hizo la transición de potencia característica que desarma a sus rivales.

Con una zancada fluida y un remate demoledor en los 80 metros finales, la caribeña tomó la delantera y dejó sin respuestas a la subcampeona olímpica, cruzando la línea con margen holgado para asegurar su tercer título consecutivo en la historia de la franquicia Athlos (tras sus triunfos en Nueva York en 2024 y 2025).

Un 2026 de leyenda

La victoria en la capital británica pone el broche de oro a un año astronómico en la carrera de la velocista dominicana. A lo largo de los últimos meses, Paulino mantuvo un nivel de consistencia raramente visto en los 400 metros:

Reconquista en la Liga Diamante: Recupeó el trofeo de diamante tras dominar la parada final y vengar la caída de la temporada anterior.

Campeona en The Ultimate: Se coronó en la edición inaugural del nuevo torneo mundial de la World Athletics celebrado en Budapest .

Dominio regional: Cosechó dos medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 frente a su público.

Cifra récord: Superó la marca histórica de la alemana Marita Koch (1984) al registrar la mayor cantidad de competencias por debajo de los 49 segundos dentro de un mismo año calendario.

A sus 29 años, Paulino despide el 2026 invicta en los grandes escenarios internacionales, consolidada como la reina indiscutible de la vuelta al óvalo y situando su nombre en la conversación de las más grandes leyendas de la historia del atletismo mundial.

Lo hace de cara a un año 2027 en el que buscará su segunda medalla de oro en los Campeonatos del Mundo y defender el cetro en los Juegos Panamericanos de Lima.