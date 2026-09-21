La millonaria brecha entre las ganancias de Marileidy Paulino y otros deportes

Marileidy Paulino, en imagen de archivo de los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 cuando ganó el oro el pasado 5 de agosto. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Campeona olímpica y mundial de los 400 metros, ganadora cuatro veces de la Diamond League y dueña de una de las carreras más dominantes de los últimos años, la dominicana ha convertido cada actuación en una demostración de excelencia.

Pero cuando se observa cuánto dinero genera directamente una de sus carreras, aparece una realidad muy diferente a la que viven las grandes estrellas de los deportes profesionales más comercializados.

La diferencia es gigantesca en sus beneficios económicos con respecto a otros deportes, que también son olímpicos, pero, de igual manera, ella está por encima de otras áreas del mundo deportivo.

Sus ganancias

En ocho carreras de su evento principal, los 400 metros, disputadas durante su temporada internacional de 2026, Paulino acumuló US$345,000 en premios.

Se resume así: cinco triunfos en pruebas Diamond+ de la temporada regular, a razón de US$20,000 cada uno por sus primeros lugares; US$30,000 por su victoria en la final de la Diamond League en Bruselas.

Para culminar, se embolsó US$150,000 por conquistar los 400 metros del novedoso certamen World Athletics Ultimate Championship en Budapest, y US$65,000 por imponerse en los 400 metros de ATHLOS Londres.

La organización de la Diamond League, además, reparte otros beneficios para sus estrellas, que pocas veces son especificados, a lo largo de la temporada. Siempre que gane, en especial el primer lugar, ella tendría esa bolsa o aún más.

NBA y Grandes Ligas

Si se ve por carrera, no por total del año, eso sirve como punto de partida para compararla con otros deportes.

Veamos el contraste: para la temporada 2026-27 de la NBA, su compatriota Karl-Anthony Towns tiene un salario de US$57,078,728 con los Knicks. Su temporada es de 82 partidos. Eso representa aproximadamente US$696,082 por partido. Eso quiere decir que el centro de los Knicks gana 2.02 veces lo que Marileidy.

Aún más, en el caso hipotético de que Towns juegue 23 minutos y 48 segundos desde el inicio de un partido, ya eso basta para igualar a la velocista.

Los US$57.1 millones de Towns equivalen a unas 166 veces los US$345,000 de Paulino.

Y esto es para no pensar en contratos de este año como el de Jayson Tatum (Celtics; US$58,456,566) o el de Jaylen Brown (76ers; US$57,736,350).

Esos son megacontratos. Pero los novatos tienen en su primer año una bolsa de US$1,357,763 dólares.

Otro compatriota suyo es Juan Soto (Mets de Nueva York). Está en otra dimensión.

Quizás ni haga falta escalar hacia sus US$765 millones, con un valor promedio anual de US$51 millones. Basta con ver que el salario mínimo de MLB es de US$780,000 dólares anuales.

Pero, viendo a Soto en cifras, en una temporada de 162 partidos, un juego representaría US$314,815 por partido, claro, sin importar que gane el juego o no. En total, el promedio anual del contrato de Soto representa casi 148 veces los US$345,000 de Paulino.

Otros deportes

Entre los deportes olímpicos hay diferencias.

El campeón de un Grand Slam de tenis puede recibir hasta US$5,000,000.

Para este año, World Aquatics pagaría US$10,000 al ganador de cada prueba en el Mundial de piscina corta de Pekín.

En los torneos de Grand Slam de judo se paga al ganador US$4,593.32., según Idman & Bliz.

El voleibol, en la Liga de Naciones, ofrece US$1,000,000 al campeón.

La gran final del Mundial de tiro con arco otorga al campeón US$34,410.

El Campeonato Mundial oficial de tenis de mesa no da dinero, pero la Copa del Mundo de la ITTF reparte US$1,000,000.

Marileidy Paulino en 2026 Fecha Sede Tiempo Logro Premio Evento viernes, 19 de junio Doha 48.91 MR USD20000 DL