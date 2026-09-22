Melenciano hace historia en Japón con récord mundial de 100 metros; presidente Abinader lo felicita

En esta imagen de archivo, Christopher Melenciano lleva la penúltima posta en la final del relevo mixto 4x400 el pasado 3 de agosto de 2026 en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. En la ocasión fue parte de la cuarteta dominicano que ganó el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Christopher Melenciano escribió este martes una nueva página en la historia del atletismo dominicano al conquistar la medalla de oro en los 100 metros del XXIII Campeonato Japonés de Atletismo para Sordos, con un tiempo de 10.17 segundos, registro que se convirtió en nuevo récord mundial para atletas sordos.

El velocista dominicano rebajó en cuatro centésimas la anterior marca mundial de 10.21 segundos, establecida por el estadounidense Wendell Gaskin Jr. el 1 de junio de 1996, un registro que permaneció vigente durante aproximadamente 30 años.

Melenciano, oriundo de Capotillo, se impuso en la prueba disputada en el Estadio Heiwado HATO, donde fue escoltado por el sueco Simon Sharapo, quien marcó 10.58 segundos, y el colombiano Gian Marco Andrade Mosquera, tercero con 11.01.

De Santo Domingo a Japón

El nuevo récord mundial llega poco después de otra actuación destacada de Melenciano con la República Dominicana.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el velocista formó parte del relevo mixto dominicano de 4x400 metros junto a Marileidy Paulino, Anabel Medina y Erick Sánchez, cuarteta que conquistó la medalla de oro para el país.

En Japón, Melenciano volvió a demostrar su capacidad competitiva en una prueba individual y llevó su nombre a la cima del atletismo mundial para sordos.

El dominicano, además, tiene en su palmarés internacional el oro en los 200 metros y la plata en los 400 metros de los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul 2022.

El mensaje de Abinader

El presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Nueva York, reaccionó al triunfo del velocista dominicano y destacó su actuación mediante un mensaje en sus redes sociales:

"Seguimos en Nueva York, pero las buenas noticias nos llegan desde Japón", escribió el mandatario.

"Christopher Melenciano conquistó el oro en los 100 metros del XXIII Campeonato Japonés de Atletismo para Sordos y, con un tiempo de 10.17 segundos, estableció un nuevo récord mundial, superando una marca vigente desde 1996", agregó.

Su mensaje lo finalizó con un halago más hacia el velocista: "¡Qué orgullo verte llevar nuestra bandera tan lejos, Christopher!"