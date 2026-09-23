Melenciano completa en Japón un doble récord mundial en 100 y ahora en los 200 metros

En esta imagen de archivo, Christopher Melenciano lleva la penúltima posta en la final del relevo mixto el pasado día 3 de agosto en el torneo de atletismo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Christopher Melenciano escribió una nueva página en el atletismo dominicano al establecer este miércoles un segundo récord mundial en el XXIII Campeonato Japonés de Atletismo para Sordos, esta vez en los 200 metros, con tiempo de 20.43 segundos.

El velocista dominicano, que un día antes había impuesto la marca mundial de los 100 metros, volvió a dominar la pista del Heiwado HATO Stadium, en Shiga, Japón, para convertirse en dueño simultáneo de los récords mundiales de las dos principales pruebas de velocidad.

Melenciano rebajó en 17 centésimas el anterior récord mundial de los 200 metros para atletas sordos, de 20.60 segundos, establecido por el estadounidense Eric Gregory en 2022. El sueco Simon Sharapo terminó segundo con 21.24 y el tercer competidor registró 23.05.

El dominicano había conseguido su clasificación para la final con un tiempo de 22.14 segundos, pero en la carrera decisiva dio un salto considerable para detener el cronómetro en 20.43 y establecer la nueva referencia mundial.

La actuación tiene además una dimensión especial porque Melenciano llegó a Japón con un registro personal de 20.67 segundos en los 200 metros. Su nueva marca representa una mejoría de 24 centésimas.

La hazaña de los 200 metros llegó apenas un día después de que Melenciano también hiciera historia en los 100.

El martes, el dominicano ganó la prueba con 10.17 segundos, con viento favorable de 0.1 metros por segundo, y quebró el récord mundial de 10.21 que pertenecía al estadounidense Wendell Gaskin Jr. desde el 1 de junio de 1996.

Melenciano redujo así en cuatro centésimas una marca que permaneció vigente durante aproximadamente tres décadas. En la semifinal había registrado 10.23 segundos.

De esta manera, el velocista dominicano pasó a ser plusmarquista mundial de los 100 y 200 metros para atletas sordos, una hazaña conseguida en apenas dos días.

Melenciano ya había construido una trayectoria destacada en el atletismo para sordos. En los Juegos Sordolímpicos de Caxias do Sul, Brasil, en 2022, conquistó la medalla de oro en los 200 metros y la plata en los 400.

Más recientemente, fue integrante del relevo mixto dominicano de 4x400 metros que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, junto a Marileidy Paulino, Anabel Medina y Erick Sánchez. El cuarteto estableció además récord de los Juegos con 3:10.57.

Melenciano es entrenado por Yaseen Pérez.