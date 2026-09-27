×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rolling Fermín
Rolling Fermín

Leslie Pérez hace historia en el Clásico Rolling Tenis Mesa

Ganó el certamen por quinta vez en fila en distintas categorías

    Expandir imagen
    Leslie Pérez hace historia en el Clásico Rolling Tenis Mesa
    Leslie Pérez salió de la Gran Arena del Cibao con oro en su cuello. (CEDIDA POR ROLLING FERMÍN)

    La local Leslie Pérez se convirtió en la más exitosa jugadora de categorías menores del tradicional Clásico Rolling de Tenis de Mesa.

    Pérez aprovechó el escenario de la Gran Arena del Cibao, en la XXI edición del Rolling, e imprimió una nueva página en el historial del principal certamen de la disciplina en el país, coronándose por quinta ocasión consecutiva en sus respectivas categorías.

    Jugando en representación del Club Máximo Morel, la joven raqueta impuso calidad en la división de 15 años, superando a Dixsany Silverio, Tamar Cruz y Violet Jiménez, quienes les acompañaron en podium.

    RELACIONADAS


    La competencia que avala la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (FEDOTEME), también registró el triunfo de Shayna Polanco en categoría de 13 años, así como también el de Raysa Castillo en U11, Laicha Rodríguez en U9 y Angélica Gómez en U7.

    Las subcampeonas 


    Dixsany  Silverio (U15), Leandro Hernández (U13), Emely Valdez (U11), Liz Rodríguez (U9) y Valentina Roque en U7.
    Compartieron las terceras casillas, en ese mismo orden, Tamar Cruz, Violet Jiménez, Steisy Hernández, Mía Ipia, así como Adeline Delire,Kimberly Ramírez, Danna Rivera, así como Yomaira Feliz y Valeria Roque.

    La justa que contó con el respaldo de , Panam, Aeropuerto Internacional del Cibao, Arroz Pimco, Cooperativa San José, MIDEREC e INEFI.

    También apoyaron la Alcaldía de Santiago, Coopmedica, PETS, Blue JackTar, Solutech, Boombah, AMLE, RH Mejía y Linda, y tuvo como escenario la Gran Arena del Cibao.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.