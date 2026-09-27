Leslie Pérez hace historia en el Clásico Rolling Tenis Mesa

Leslie Pérez salió de la Gran Arena del Cibao con oro en su cuello. ( CEDIDA POR ROLLING FERMÍN )

La local Leslie Pérez se convirtió en la más exitosa jugadora de categorías menores del tradicional Clásico Rolling de Tenis de Mesa.



Pérez aprovechó el escenario de la Gran Arena del Cibao, en la XXI edición del Rolling, e imprimió una nueva página en el historial del principal certamen de la disciplina en el país, coronándose por quinta ocasión consecutiva en sus respectivas categorías.



Jugando en representación del Club Máximo Morel, la joven raqueta impuso calidad en la división de 15 años, superando a Dixsany Silverio, Tamar Cruz y Violet Jiménez, quienes les acompañaron en podium.



La competencia que avala la Federación Dominicana de Tenis de Mesa (FEDOTEME), también registró el triunfo de Shayna Polanco en categoría de 13 años, así como también el de Raysa Castillo en U11, Laicha Rodríguez en U9 y Angélica Gómez en U7.





Las subcampeonas



Dixsany Silverio (U15), Leandro Hernández (U13), Emely Valdez (U11), Liz Rodríguez (U9) y Valentina Roque en U7.

Compartieron las terceras casillas, en ese mismo orden, Tamar Cruz, Violet Jiménez, Steisy Hernández, Mía Ipia, así como Adeline Delire,Kimberly Ramírez, Danna Rivera, así como Yomaira Feliz y Valeria Roque.



La justa que contó con el respaldo de , Panam, Aeropuerto Internacional del Cibao, Arroz Pimco, Cooperativa San José, MIDEREC e INEFI.



También apoyaron la Alcaldía de Santiago, Coopmedica, PETS, Blue JackTar, Solutech, Boombah, AMLE, RH Mejía y Linda, y tuvo como escenario la Gran Arena del Cibao.