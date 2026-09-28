Tras conquistar a Messi o Alcaraz, el pádel busca reconocimiento olímpico

El pádel ya ha estado presente en los Juegos Europeos y la responsable de la Federación Internacional de Pádel (IPF), Donatella Del Gaudio, señaló que el siguiente objetivo son los Juegos Olímpicos. ( DIARIO LIBRE IMAGEN DE ARCHIVO )

El torneo de pádel comenzó este lunes en los Juegos Asiáticos, un paso más hacia el reconocimiento olímpico de esta disciplina de rápida expansión en todo el mundo que practican estrellas de otros deportes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Carlos Alcaraz y Max Verstappen.

El pádel, un cruce entre tenis y squash que se juega en pistas rodeadas de paredes de cristal, lo practican unos 38 millones de personas, con España y Argentina como grandes potencias.

Crecimiento global del pádel

Esta disciplina nació en América Latina y ha experimentado un auténtico boom de popularidad en la última década, especialmente en Europa.

Los responsables de este deporte afirman que se juega en 170 países y territorios y que hay 85.000 pistas repartidas por todo el mundo.

El deporte cuenta con un circuito profesional y un torneo celebrado este mes en el estadio de tenis de Roland Garros, en París, reunió a más de 80.000 personas.

Perspectivas olímpicas

Que iconos de otros deportes lo practiquen habitualmente también ha ayudado a popularizar esta disciplina.

El pádel ya ha estado presente en los Juegos Europeos y la responsable de la Federación Internacional de Pádel (IPF), Donatella Del Gaudio, señaló que el siguiente objetivo son los Juegos Olímpicos.

Reacciones y testimonios

"Estamos trabajando duro para que ocurra pronto", dijo. "Solo tenemos que ser pacientes, diligentes y respetar el calendario olímpico", añadió la responsable.

El pádel sigue siendo relativamente desconocido en varios países, por ejemplo en Japón, anfitrión de los Juegos Asiáticos, por lo que el torneo despertó cierta curiosidad entre el público congregado en el modesto Higashi Sports Centre.

Tras ganar su primer partido junto a su pareja de dobles Danna Abad, la jugadora filipina Joshea Malazarte declaró a la AFP: "El pádel en Europa es muy grande y aquí acaba de empezar, así que estamos contentas de que hayan añadido el pádel".

Las entradas para esta competición son gratuitas y una espectadora explicó a la AFP que asistió con una amiga para echar un vistazo antes de irse a almorzar.

Otra aficionada, Yuko Hiraiwa, de 60 años, dijo que disfrutó con el espectáculo: "Yo juego al pádel, pero era la primera vez que lo veía en directo. Fue realmente dinámico y emocionante".

Un fenómeno mundial

Este ambiente tranquilo de Nagoya dista mucho de la popularidad del pádel en otras partes del mundo.

El pádel se juega normalmente en la modalidad de dobles y utiliza palas macizas en lugar de raquetas encordadas.

Las pistas son mucho más pequeñas que las de tenis y están cerradas por paredes de cristal, contra las que se puede golpear la pelota, de manera similar al squash.

La jugadora filipina Malazarte dijo que el pádel es "más parecido a una partida de ajedrez" que al tenis.

"Tienes que abrir el ángulo para poder ganar, no te precipitas en los puntos, mientras que en tenis, si tienes una derecha muy buena, un revés muy bueno, puedes ganar un punto", añadió.

Un paso más hacia los Juegos

Los dirigentes del pádel aseguran que es un deporte del que disfrutan personas de todas las edades y que la mitad de quienes lo practican en todo el mundo son mujeres.

Pero no todos los deportes con grandes cifras de participación se convierten en espectáculos de éxito.

A pesar de ser practicado por millones de personas en todo el planeta, el squash fracasó en cuatro intentos de convertirse en deporte olímpico, hasta que finalmente fue incorporado al programa de los Juegos de Los Ángeles 2028.

Una ventaja del pádel es que es tan espectacular y divertido jugarlo como verlo.

"Cuando veo los torneos en directo, desde las primeras rondas, cada año (las pistas) están más y más llenas", afirmó la jugadora kuwaití Mariam Al-Sarraj.

El deporte ganó sin duda nuevos adeptos en Nagoya, con el público soltando exclamaciones de admiración ante algunos golpes e intercambios.

Del Gaudio señaló que el debut del pádel en los Juegos Asiáticos es "un motivo de orgullo" para todos los que forman parte de este deporte.

"Es la confirmación del crecimiento del pádel en todo el mundo", afirmó. "Representa un paso más hacia los Juegos Olímpicos".