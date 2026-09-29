Espacata gana la Copa Nacional de Patinaje y fija dos récords en 200 metros

Atletas de Espacata exhiben sus medallas tras destacarse en la primera fecha de la Copa Nacional de Patinaje de Velocidad. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA ESCUELA ESPACATA )

La escuela Espacata se impuso en la clasificación general de la primera fecha de la Copa Nacional de Patinaje de Velocidad y sumó dos récords nacionales en la prueba de 200 metros, durante la jornada celebrada este domingo en el nuevo Patinódromo del Malecón Deportivo.

La competencia reunió a alrededor de 150 atletas de unos 15 clubes y marcó el inicio del calendario nacional correspondiente a la temporada 2026-2027.

Las nuevas marcas fueron establecidas por Ali Junior Araujo y Justin Fanol, ambos integrantes del Programa de Formación Patina Conmigo, desarrollado por Espacata.

Araujo detuvo el cronómetro en 19.200 segundos en los 200 metros de la categoría Prejuvenil, mientras que Fanol registró 20.26 segundos en la misma distancia dentro de la categoría Cadete. Los dos tiempos fueron reconocidos como récords nacionales en sus respectivas divisiones.

Además de los resultados individuales, Espacata terminó en la primera posición de la clasificación general de la Copa, resultado con el que abrió la nueva temporada competitiva.

Proceso de formación

David Méndez, entrenador de la escuela, destacó que las marcas obtenidas responden al proceso de preparación de los atletas.

"Estamos muy contentos con el resultado de esta primera fecha. Lograr dos récords nacionales y, al mismo tiempo, conquistar la Copa en la clasificación general es una muestra del trabajo y la disciplina que vienen desarrollando nuestros atletas", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-102422-am-013a4ea8.jpeg Uno de las jóvenes atletas de Espacata durante su participación en la primera fecha de la Copa Nacional de Patinaje de Velocidad. (FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA ESCUELA ESPACATA)

Méndez agregó que el desempeño alcanzado servirá de estímulo para continuar con el proceso de formación y acompañamiento de jóvenes dedicados al patinaje de velocidad.

La jornada fue una de las primeras competencias nacionales realizadas en el nuevo Patinódromo del Malecón Deportivo y reunió a participantes de distintas edades y categorías.