Angélica Hinojosa: una Reina del Caribe con triple función y que salió de su zona de confort

Angélica Hinojosa ( CEDIDA POR LA ATLETA )

Angélica Hinojosa es un caso atípico dentro del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe).

Es la única desde la creación de este programa, que lidera su fundador Cristóbal Marte desde mediados de los 90, con una triple función.

Se mantiene como jugadora, es asistente y la más reciente, es nutricionista de "las selecciones base" o formativas.

Es el alcance que ha tenido esta jugadora de la posición central.

Aunque sin mucho ruido en su carrera atlética, decidió combinar su deporte con la formación académica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/angelica-hinonosa-2026-09-8carlos-sanchez-g-14644968.jpeg Angélica Hinojosa en una imagen del pasado 8 de septiembre. (CARLOS SÁNCHEZ G.)

"Trabajo con las selecciones sub-19, sub-23 y las infantiles, sub-17 que son las de Priscila", señala la voleibolista.

Estuvo dentro del cuerpo técnico ampliado, que lidera Marcos Kwiek, en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Aun cuando trabaja con las menores, es posible que a partir de enero sus conocimientos sean expandidos a la selección mayor.

La alimentación

Hinojosa es la responsable de cuidar el balance alimenticio de esas categorías, entre las cuales se encuentran algunas de las Reinas del Caribe que ganaron el oro centrocaribeño, como Alondra Tapia.

"Soy la que se encarga de mes tras mes de tomarles las medidas, de que tengan su peso corporal, de mandarle un plan alimenticio, de qué te conviene, qué no", explica la jugadora.

Cumplido cada mes, entonces procede a enviar el "reporte" tanto a Marte, de quien tiene el aval para esa función, como a Kwiek.

Cambio de vida

Hinojosa llegó como muchas otras niñas que en su momento soñaron ser de la selección mayor, objetivo que logró.

Pero no se quedó sentada a ver que la vida pase con solo remates, hoy ocupa una faceta que la llevará más allá de su vida deportiva. "Me siento orgullosa", señala, "porque salí de mi zona de confort".

Ella comenzó sus estudios, los cuales ya terminó tras presentar su tesis. Ahora solo es graduarse, lo que hará en diciembre. "Eso no es nuevo, estoy de nutricionista hace tres años", señala la ya egresada de la Universidad Nacional Evangélica.

Ella comenzó becada por la UNEV, le fue quitado el beneficio y luego Marte asumió la responsabilidad hasta finalizar su carrera.

Niverka Marte, Flormarie Heredia y Ariana Rodríguez se encuentran entre algunas de las jugadoras que estudian o están en ese proceso.

Logros y objetivos en su carrera Cuenta con una destacada trayectoria deportiva: ganó oro en las Copas Panamericanas de 2022 y 2025 y en los Juegos Bolivarianos de 2017. Sin embargo, uno de sus logros más resonantes fue el título mundial juvenil de 2015, conquistado con un equipo en el que también estuvieron Larismer Martínez, Gaila González y las hermanas Brayelin y Yineiry. Este mes sumó una medalla de plata en la Copa Panamericana, celebrada en León, México. Ahora también mira hacia su futuro profesional. "En lo académico, me gustaría irme por mi propia rama, la nutrición deportiva", afirma.